Suspenden desayunos escolares en CAM Altamira por falta de presupuesto

ALTAMIRA, TAM.- Los alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) Nueva Creación de Altamira se quedaron sin los insumos del programa desayunos escolares.

​Edna Rivera López, directora del plantel, explicó que, ante la suspensión del apoyo, los padres de familia deben cooperar para la compra de la despensa.

La justificación que las autoridades ofrecieron a la institución para suspender la entrega fue por cuestiones de presupuesto.

“Nunca habíamos vivido la situación que hemos tenido esta semana y que es la segunda vez que nos ocurre en lo que va del ciclo. Nos informaron el día de ayer que esta semana no habrá víveres y la justificación es que no hay presupuesto’.

A través de una publicación, la maestra dijo que le entristece la situación que se vive y la justificación dada.

“Soy maestra de educación especial y directora de un Centro de Atención Múltiple donde atendemos a niños, niños y jóvenes con discapacidad”.

Detalló que hace algunos años gestionaron la construcción de un desayunador, ya que muchos alumnos tienen la mejor comida del día en la escuela que se localiza en el fraccionamiento San Jacinto.

“Un gobierno que no prevé su presupuesto y que no lo distribuye de manera correcta, un gobierno que deja a los niños y jóvenes sin desayuno, puede llamarse un gobierno humanista”, comentó la profesora, Edna Rivera López.

Por Óscar Figueroa

La Razón