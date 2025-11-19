Tamaulipas busca reactivar turismo canadiense en el sur del estado

El secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que ya se analizan estrategias con autoridades municipales de Ciudad Madero, encabezadas por su alcalde Erasmo González, para incentivar la llegada de visitantes extranjeros durante la temporada invernal.

TAMPICO, TAM.- Tras la reciente alerta emitida por el gobierno de Canadá que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Tamaulipas por motivos de seguridad, con excepción de la ciudad de Tampico, el estado trabaja para revertir esa percepción y atraer nuevamente turismo canadiense, principalmente hacia la zona sur.

“Estamos buscando la posibilidad de atraer otra vez a los canadienses para los tiempos de invierno. Estamos trabajando en conjunto con el municipio de Madero… viendo posibilidades para el invierno del año que entra”

Hernández Rodríguez afirmó que el sur del estado ofrece condiciones de seguridad adecuadas para recibir a turistas internacionales, aunque reconoció que el proyecto podría concretarse hasta 2026.

“Mientras demos las garantías podemos hacer un muy buen trabajo para atraer a los canadienses; tenemos a la quinta ciudad más segura de todo el país, es cuestión de ponerle un poquito más de ganas y poder traerlos”

Finalmente, respecto a la instalación de señalética en la zona limítrofe con Estados Unidos en Playa Bagdad, Matamoros, el funcionario precisó que dicho tema corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).

Por Cynthia Gallardo

La Razón