Tampico adquiere equipo topográfico de alta precisión para ordenar construcciones y definir límites municipales

El Ayuntamiento porteño adquirió un moderno equipo tecnológico topográfico tipo RTK, con una inversión superior a medio millón de pesos, informó el secretario de Obras Públicas, Rogelio Ontiveros Arredondo.

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de poner orden técnico en la construcción de edificaciones en Tampico, así como establecer con precisión los límites territoriales entre Tampico, Ciudad Madero y Altamira, el Ayuntamiento porteño adquirió un moderno equipo tecnológico topográfico tipo RTK, con una inversión superior a medio millón de pesos, informó el secretario de Obras Públicas, Rogelio Ontiveros Arredondo.

El funcionario destacó que,sorprendentementeel municipio no contaba con equipo de estas características, lo que dificultaba la exactitud en los levantamientos.

“Como viene la colocación de monumentos para establecer los límites municipales… es algo histórico, se establecerán de manera oficial. Habrá un evento en diciembre para colocar la placa que divide a los tres municipios”

Se instalarán siete placas en total: dos correspondientes a cada municipio y una adicional en el punto exacto de intersección entre Tampico, Madero y Altamira, ubicado en la colonia Emiliano Zapata.

Ontiveros Arredondo explicó que la solicitud de presupuesto fue realizada a principios de año ante la Secretaría de Finanzas para reemplazar equipo obsoleto.

“Hoy en día cada quien construye con cualquier coordenada. La idea es poner orden… es un equipo fijo que manda señales y se conecta con satélites, lo que lo vuelve más exacto”, detalló, confirmando que la inversión supera los 500 mil pesos.

El nuevo sistema permitirá geo referenciar y ubicar puntos estratégicos de la ciudad, enlazándose con el equipo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa). Además, reveló que Catastro conta con un dron que complementará los trabajos tecnológicos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón