Tensión en la frontera por límite internacional

La aparición de seis letreros de “área restringida” en Playa Bagdad llevó a la intervención de Semar, SRE y la CILA; el Gobierno mexicano exige aclaraciones oficiales

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La tensión generada en Matamoros por la aparición de seis letreros de advertencia, presuntamente instalados por autoridades de Estados Unidos, provocó este domingo la intervención inmediata de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ambas dependencias confirmaron que personal naval localizó y retiró los señalamientos colocados en Playa Bagdad, luego de que su presencia generara dudas sobre su origen y una posible intromisión en territorio nacional. La denuncia fue presentada inicialmente por la organización Conibio Global A.C., cuyos integrantes alertaron a las autoridades.

De acuerdo con un comunicado conjunto, el hallazgo ocurrió tras un reporte ciudadano. Aunque la situación generó preocupación por la posibilidad de que los rótulos provinieran del gobierno estadounidense, las primeras consultas hechas por el Consulado de México en Brownsville no arrojaron indicios de que hubieran sido instalados por alguna autoridad oficial de Estados Unidos.

La SRE informó que ya estableció comunicación directa con la Embajada de Estados Unidos en México para dar seguimiento al incidente.

Tras los hechos, la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) anunció que realizará una revisión técnica de los tratados vigentes, mapas e instrumentos que delimitan la frontera, con el fin de esclarecer lo ocurrido y verificar cualquier posible afectación en la línea divisoria.

En el comunicado, tanto la Semar como la SRE reiteraron su disposición a trabajar de manera coordinada con las autoridades estadounidenses y con todas las instancias nacionales, “a fin de garantizar certeza jurídica en la zona fronteriza y fortalecer la cooperación bilateral”.

El documento concluye reafirmando el compromiso del Gobierno de México con la defensa del territorio nacional y la transparencia en la gestión de incidentes fronterizos.

Tamaulipas esperará determinación

El Gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó que su gobierno está pendiente del resultado del estudio que se lleve a cabo para comprobar si efectivamente hubo un desplazamiento del río Bravo, luego que ayer se colocaran letreros en playa Bagdad por parte de personal estadunidense que la señalaron como “área restringida”.

“Es un asunto binacional, nosotros fuimos informados muy tempranamente por redes sociales de compañeros y amigos, pescadores de la misma playa Bagdad, en donde había presencia de personal civil, que andaba colocando estos letreros”.

Explicó que la justificación preliminar que se dio fue que los límites se habían establecido mediante geo localización satelital, señalando el lugar original del cruce del río Bravo y que hoy se habría desplazado metros al norte.

Sin embargo, señaló que es necesario que se aclare la fecha en que se hizo dicha geolocalización, la cual debería validarse con alguna otro estudio que se haga del lado mexicano.

“Estamos interrogando, si hay una fecha de saber a qué fecha se refieren qué por ahí pasó el Río Bravo, que es ahora un banco de arena y el río se ha movido hacia el norte, yo creo que no llega ni 100 o 50 metros que se ha movido más hacia el norte”.

Consideró que de haber ocurrido esto, debió informarse a través de un comunicado oficial por parte de las autoridades norteamericanas, lo que aparentemente no ocurrió y por lo que se requiere una aclaración.

Estados Unidos contrató empresa

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que al no haber un comunicado oficial, la Secretaría de Marina procedió ayer mismo al retiro se los seis letreros de “área restringida colocados”, algunos de ellos dentro del mar.

Precisó que se consultó al Consulado de México en Brownsville, Texas y la embajada de Estados Unidos, sin que se tuviera información oficial al respecto, “después un área del Gobierno, planteó que sí se había contratado una empresa para ponerlos (los letreros)”.

Explicó que el mismo titular de la Secretaría de Marina explicó que “naturalmente” el cauce del río va cambiando con el paso del tiempo y se van formando los bancos de arena.

“De acuerdo con el tratado, tiene que delimitarse claramente cuál es el límite territorial, en eso se está para que a través de las instituciones de Estados Unidos y México, se delimite claramente el límite en esa zona de Tamaulipas, cerca del Golfo (de México)”.

Por. Perla Reséndez/Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón