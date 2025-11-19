Tras diálogo, abren la Primaria Berta Castro Olazarán; fueron dos días sin clases

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La primaria Berta Castro Olazarán, ubicada en la colonia Las Brisas, abrió finalmente sus puertas luego de que padres y madres de familia accedieran a retirar candados y cadenas tras sostener un diálogo directo con autoridades de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. La reapertura ocurrió luego de varios días de protesta por la falta de maestros en distintos grupos.

Durante la mañana, representantes de la Secretaría —entre ellos la directora de Educación Primaria, Herminia Rodríguez Torres, y personal jurídico del área— acudieron al plantel para atender a los tutores, quienes exigían soluciones inmediatas y transparentes. Rodríguez confirmó que ya fue asignada una docente para el grupo de Primero B, una de las principales solicitudes que originaron el cierre del plantel.

La funcionaria explicó que la nueva maestra, Daniela Carrizales Valderas, proveniente de la primaria Presidente Alemán, permanecerá de forma definitiva en el plantel. Señaló que la apertura del grupo se autorizó formalmente un día antes, luego de que la cantidad de alumnos cumpliera con el requisito para habilitar un nuevo espacio educativo.

Los padres de familia insistieron en que el diálogo debía llevarse a cabo sin excluir a los medios de comunicación, argumentando que su presencia funcionaba como garantía de transparencia. Finalmente, se acordó realizar una reunión en un salón del plantel con representantes de cada grupo, el director de la escuela, un maestro designado y el equipo de la Secretaría.

Como parte del acuerdo, se levantará un acta firmada por ambas partes, en la que quedarán asentados los compromisos asumidos por la autoridad, entre ellos: la asignación de un maestro para quinto grado, la cobertura del grupo de inglés de cuarto año y la revisión de la situación administrativa de otro docente que presuntamente no acudía a trabajar.

Tras alcanzar el consenso, los padres retiraron los candados y cadenas colocados en la entrada principal, y el director procedió a reabrir el plantel para garantizar el ingreso de los alumnos.

La autoridad educativa aseguró que el servicio está restablecido y que se dará seguimiento a los pendientes “uno por uno”, con el propósito de garantizar la continuidad del ciclo escolar y responder a las necesidades de la comunidad escolar.