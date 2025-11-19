VIDEO: Hombre enfrenta a un cocodrilo con una rama en Veracruz

Internautas han reconocido el valor del hombre y le han agradecido por haber evitado una tragedia mayor; el clip cuenta con miles de reacciones

En redes sociales se volvió viral un inesperado encuentro entre un hombre y un cocodrilo en pleno centro de Ciudad Isla, Veracruz. Los hechos ocurrieron el martes 18 de noviembre y rápidamente le han dado la vuelta a todo el país. El protagonista del hecho es Eliazer Sánchez Rodríguez, trabajador de Parques y Jardines del Ayuntamiento, quien se ganó el apodo de “El Domador de cocodrilos” tras ahuyentar a un reptil de una zona vecinal.

El incidente ocurrió sobre la calle General Anaya, conocida también como la calle de La Laguna, una vía frecuentada por transeúntes, deportistas y vecinos que acuden a comercios cercanos. Según el video difundido por la página de Facebook CD. Isla la Perla de la Piña, un cocodrilo de tamaño mediano se encontraba sobre la calle, aparentemente tomando el sol, cuando fue descubierto por los vecinos.

Al percatarse de la presencia del animal, las personas se alejaron de inmediato, mientras Eliazer Sánchez tomó acción. Armado con un machete, cortó una rama de un árbol y comenzó a ahuyentar al cocodrilo, golpeando con cuidado el hocico del animal hasta que este retrocedió y regresó al agua de la laguna.

Con una rama: así fue como Eliazer Sánchez ahuyentó a un cocodrilo de las calles

Vecinos y usuarios de redes sociales rápidamente compartieron el video, que se convirtió en tendencia en pocas horas. Los comentarios destacan la valentía de Eliazer, al tiempo que algunos sugieren que la laguna debería contar con señalización y medidas de protección para evitar incidentes similares.

«Mejor que no se le confíen a esos animales por qué en el momento menos esperado atacan»; «Pues nada más que no se vaya a confiar por qué esos animales no perdonan. Hay que tenerles respeto»; «Muy carismático mi amigo y respetuoso. Dios lo bendiga siempre»; «Dios lo siga bendiciendo», son algunos de los comentarios.

En los comentarios, los usuarios también han aprovechado para pedir a las autoridades municipales que establezcan avisos de alerta y medidas de protección en la laguna central de Ciudad Isla, para garantizar que incidentes como este no se repitan. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha publicado información oficial sobre el seguimiento del caso ni sobre posibles acciones preventivas.

No es un caso aislado

Vecinos detallaron, en las redes sociales, que este hallazgo no es sorprendente, pues desde hace tiempo, se rumoraba que la laguna central de Ciudad Isla alberga cocodrilos, pero fue hasta este martes que se confirmó oficialmente la presencia de estos reptiles en el agua. Sin embargo, las autoridades municipales aún no han emitido un posicionamiento oficial ni informado sobre las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes.

Este no es el único caso registrado recientemente en México. El pasado 26 de agosto en Puerto Vallarta, Jalisco, un joven decidió nadar en la zona de Marina Vallarta a pesar de las advertencias sobre la presencia de un cocodrilo en el área. En el video captado por otro turista se observa cómo el animal se acerca lentamente al nadador, elevando el riesgo de un ataque. Afortunadamente, el joven logró salir sin lesiones, pero el hecho generó advertencias sobre el peligro de acercarse a zonas donde se sabe que habitan reptiles salvajes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO