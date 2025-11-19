VIDEO: Joven exhibe cobro de 3,500 pesos a playas de Tulum, autoridades habían anunciado acceso gratuito

Autoridades anunciaron acceso gratuito a playas de Tulum, pero un video muestra presuntos cobros elevados y consumo obligatorio, generando confusión y críticas sobre la medida.

Tras varios meses en los que Tulum enfrentó una fuerte caída en la afluencia turística y en los ingresos, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunciaron la reapertura del acceso tradicional que conduce a las playas públicas por la ruta hacia la zona arqueológica, siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el anuncio oficial, se informó que a partir del 13 de noviembre de 2025 el ingreso a las cinco playas ubicadas dentro del Parque del Jaguar sería completamente gratuito.

No obstante, en redes sociales comenzó a difundirse un video que parece contradecir dicha información. En la grabación, un joven muestra lo que supuestamente cuesta entrar a las playas de ese destino turístico.

«¿Para entrar aquí a la playa?», pregunta el muchacho. «Son 500 pesos del parquímetro y 3,500 por el acceso; ese monto se te devuelve en consumo», responde un hombre encargado del acceso.

El joven, sorprendido, cuestiona: «¿Cuál consumo?» A lo que el empleado le aclara: «Tienes que consumir, si no, no puedes entrar. No puedes pasar con agua ni con nada».

Cuando el muchacho insiste en que solo quiere ir a la playa, el encargado le explica que esas son las reglas. El joven comenta que alrededor “solo hay selva”, a lo que el hombre contesta:

«Por eso cobramos, amigo. Si no, salte y estaciona tu carro más adelante». El joven expresa preocupación por la presencia de jaguares en la zona, pero el empleado le asegura que ahí “todo está protegido» y que el cobro se justifica.

Sin alternativas aparentes, el joven pregunta qué opciones de consumo hay.

«Hamburguesas, papas y agua de horchata o jamaica. Cada hamburguesa cuesta 1,500 pesos; con lo que pagas te alcanza para dos y dos aguas», explica el hombre. El joven comenta que es vegetariano, a lo que el encargado responde que existe un “platillo VIP” de ensaladas por 5,000 pesos, cuyo costo también se reintegra como consumo.

El video termina sin mostrar la decisión final del joven sobre si aceptó o no pagar para ingresar. El creador prometió publicar la continuación en su cuenta de TikTok, Carlos Druckerg.

