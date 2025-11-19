VIDEO: “Mercurio retrógrado”, Belinda sufre accidente con su vestuario en el escenario

La cantante, de 36 años de edad, sorprendió con su comentario acerca de la astrología, además de que cautivó a sus fans

Además de cantar, actuar, modelar y ser empresaria, Belinda también sabe de astrología y lo puso de manifiesto en el concierto que ofreció el pasado 17 de noviembre en la Feria de Querétaro porque habló de Mercurio retrógrado, lo que fascinó a sus fans.

La intérprete de “Cactus” y “Dopamina” se volvió tendencia en redes sociales porque mediante videos se dio a conocer que sufrió un accidente con su vestuario y fue alertada por su público. Sus fans le dijeron que el top se le estaba subiendo, de modo que estuvo a nada de enseñar uno de sus senos.

Qué accidente de vestuario sufrió Belinda

Belinda tomó lo ocurrido con sentido del humor y bromeó, mientras se acomodaba el top planeado; de hecho, les dijo a sus seguidores lo siguiente:

“Ya sé, ya sé que se me sale la bubi, ya sé, ya sé, ¿qué hago? Es que no puedo estar así todo el tiempo, ahorita lo vamos a solucionar. Mientras se vea sexy, todo está bien”.

¿Belinda cree en la astrología?

Las risas se hicieron presentes en la Feria de Querétaro e incrementaron cuando Belinda dijo que su accidente de vestuario fue culpa de Mercurio retrógrado, con lo que evidenció que sabe de astrología; de hecho, dijo que este evento astronómico ocasiona varios situaciones complicadas.

“Si sienten que de repente pasan muchas cosas, como ahorita que falla el vestuario, que… no sé, cosas que de repente suceden, que llegas tarde a una cita, que pasan cosas que no tienes planeados es porque es Mercurio retrógrado, y va a pasar”.

Belinda se hace viral por culpar a Mercurio retrógrado de su accidente de vestuario

De acuerdo con la cantante, a partir del 29 de noviembre todos tendrán “otra energía” porque es cuando concluirá este evento astronómico. Por ende, la artista aseguró que, mientras tanto, “todo (estará) bien, todo (estará) perfecto” e incluso dijo una de sus frases más populares: “Ganando como siempre”.

Fans de Belinda reaccionaron a su comentario acerca de Mercurio retrógrado con comentarios como los siguientes que se leen en la cuenta de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, quien compartió el video viral:

“Amo a Belinda”

“La bella Belinda”

“Yo, esa echándole la culpa a Mercurio”

“Santa Belinda”

“Totalmente”

“¡Por eso es la reina! ¡Y brillando como siempre, aunque sea Mercurio retrógrado”

Qué es Mercurio retrógrado

Mediante un artículo de Vogue México y Latinoamérica se explica que Mercurio es el planeta de la comunicación, según la astrología. Por lo mismo, se considera que Mercurio retrógrado es un fenómeno astronómico y astrológico vinculado con una etapa de confusión, aunque también invita a la reflexión.

Como dijo Belinda, en el caso de noviembre de 2025, Mercurio retrógrado se inició el pasado domingo 9 y concluirá el próximo sábado 29 de noviembre; durante este periodo, los signos más afectados son Sagitario y Escorpio.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO