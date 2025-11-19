VIDEO: Mujer tira puesto de comida a migrantes que transmitían en vivo

El video ha causado indignación en redes sociales y aunque los migrantes no denunciaron a la mujer, sí la exhibieron con un video que ya es viral

Los actos de discriminación hacia los migrantes no dejan de causar indignación en redes sociales y a horas de que una inspectora se hizo viral en Estados Unidos por vaciar cloro en los alimentos de un puesto de comida de latinos, se ha dado a conocer un nuevo caso de xenofobia, esta vez en Chile.

Alexander Morán es un tiktoker venezolano que radica en Chile ante la difícil situación económica de su país; él junto a su esposa tiene un puesto de comida a las afueras del Metro Carlos Valdovinos en la Región Metropolitana de Santiago y quienes hasta ahora no habían tenido un problema relacionado a la discriminación por su nacionalidad.

La pareja, quienes acumulan más de 80 mil seguidores en TikTok, son famosos en la plataforma por realizar en vivos mientras venden sus productos; fue precisamente en una de sus transmisiones que captaron cómo una mujer molesta y alterada arremetió en su contra y en contra de su negocio sin saber que estaba siendo grabada y que las imágenes se viralizarían rápidamente.

En un video que compartió Alexander se aprecia el momento en el que se ve a lo lejos a una mujer de blusa verde, quien camina de forma directa hacia el puesto de los venezolanos; sin embargo, su molestia ya era visible con gritos y reclamos a la pareja.

Hasta ahora se desconoce si ya había tenido un acercamiento previo a los vendedores ambulantes, pero entre las versiones que circulan entre los seguidores del creador de contenido, la molestia de la mujer habría ocurrido porque el joven estaba regalando comida a personas en situación de calle.

“Mi gente, esta es la señora que me agredió tumbandome todas mis cositas solo por el hecho de que estoy vendiendo mis productos, gracias a ustedes que lo hacen posible y la señora se ha disgustado porque yo no tengo que donar ni regalarle nada a nadie. Solo por eso me agredió”, explicó en el video.

Las imágenes fueron recuperadas del en vivo que el joven y su pareja realizaban al momento de la agresión; si bien se desconoce si la mujer ya se había acercado a ellos, en el video viral se le escucha decir: “Mira lo que provocaste”, una frase que repitió en al menos cuatro ocasiones.

Hasta ahora se sabe que la mujer agresora es de nacionalidad chilena y que la agresión la cometió en un presunto acto de xenofobia; mientras tanto ya causó indignación entre los internautas, quienes lamentaron cómo se rompe el cristal de vidrio de una pequeña vitrina en la que el matrimonio ofrecía empanadas y pasteles.

@alexalex12.1985 mi gente solo x q estamos bendiciendo a otras personas d parte d Dios las personas se molestan y nos agreden asta cuando humillación en contra d nosotros los emigrantes x Dios #livehighlights ♬ Confesión – Nesty & Randy Malcom

De acuerdo con medios locales, la pareja no realizó ninguna denuncia para la agresora; sin embargo, al difundir el video la exhibieron en redes sociales por su comportamiento con la comunidad migrante. En redes ya buscan identificarla para que pague las consecuencias de sus actos y de los daños al negocio de los migrantes.

Tras ello, internautas han dejado comentarios como:

Tranquilo mi rey! Pronto vas a vender tus cositas en nuestra tierra, con los tuyos! Venezuela libre….

Es ilegal ser decente, educado, hablar bien, ser persona y tener empatía en Chile??

Justicia para este venezolano!!! A compartir

Ese chamo es buena persona, trabajador, padre de familia. Que lamentable que en Chile sigan las persecuciones de xenofobia pronto regresaremos, lloraremos pero también reiremos al contar nuestras historias

Que yo sepa, NADIE atacó a ningún chileno en Venezuela hasta donde yo sé. Y por cierto, muchas veces les adquirí empanadas «chilenas» siempre muy bien tratados y con respeto.

Y SI REUNIMOS Y LE ARREGLAMOS EL NEGOCIO AL PANA?

Le salió barato a la señora. Que de gracias a Dios que los pacientes y buenos somos más.

¿Quién es Alexander Morán, migrante agredido en Chile?

Alexander Morán es un joven originario de Venezuela que emigró a Chile buscando una vida mejor junto a su esposa; el hombre ya era conocido en TikTok por sus transmisiones en vivo en donde mostraba cómo venden sus alimentos, además de inspirar a miles con sus predicaciones cristianas.

Cabe destacar que el buen corazón del tiktoker también lo ha hecho que se gane a miles de personas, pues su contenido también destaca por las donaciones que suele hacerle a los más necesitados, incluyendo a personas en situación de calle o que, como él, se encuentran como migrantes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO