Vinculan a proceso a Cruz Martínez por violencia familiar contra Alicia Villarreal

Como parte de las medidas cautelares, Martínez tiene prohibido acercarse a Alicia Villarreal o frecuentar los lugares que ella visita, y deberá presentarse cada quince días ante las autoridades mientras el caso sigue su curso

El músico y productor Cruz Martínez, fue formalmente vinculado a proceso por violencia familiar en perjuicio de su ex esposa Alicia Villareal, una resolución que fue confirmada este 19 de noviembre de 2025 e incluye señalamientos en las modalidades física, psicológica y patrimonial.

De acuerdo con las autoridades de Nuevo León, el caso del exintegrante de Kumbia Kings entra ahora en una etapa de investigación complementaria, en tanto, la fiscal Diana Leticia Escobar Rocha detalló que el juez determinó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público amplíe la indagatoria.

En este proceso también se toma en cuenta la historia de más de 20 años que compartieron como pareja y la familia que formaron junto a sus dos hijos.

Como parte de las medidas cautelares, Martínez tiene prohibido acercarse a Alicia Villarreal o frecuentar los lugares que ella visita, y deberá presentarse cada quince días ante las autoridades mientras el caso sigue su curso.

Por su parte, Villarreal ha declarado anteriormente que ya había enfrentado episodios de violencia, pero que fue recientemente cuando llegó a temer por su vida, comentario que generó preocupación entre sus seguidores.

Martínez afirmó tener plena confianza en que el último cargo será aclarado y señaló que su defensa apenas comienza, agradeciendo a su familia y al público por el apoyo en este momento complicado.

Tras hacerse público su proceso de divorcio, Alicia Villareal confirmó su relación con el influencer Cibad Hernández, 12 años menor que ella, y hasta presumió un nuevo tatuaje que simboliza el inicio de esta etapa. El gesto no pasó desapercibido, pues en su momento Martínez reaccionó a la noticia en redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR