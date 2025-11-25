Detienen a cuatro más por el robo de joyas en el Museo del Louvre

El atraco, comparado con la serie Lupin, ha generado duras críticas sobre la seguridad del museo más visitado del mundo

Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos como parte de la investigación por el robo de joyas en el museo del Louvre. Estas personas se suman a las cuatro ya imputadas en el caso, informó el martes la fiscalía.

“Cuatro personas fueron detenidas”: dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué se les acusa.

Según el diario , entre los detenidos figura el cuarto hombre que habría participado en el espectacular robo que dio la vuelta al mundo. Los otros tres fueron arrestados en octubre.

El asalto al museo del Louvre

El 19 de octubre, un grupo de delincuentes logró introducirse en el museo y, en pocos minutos, sustrajo joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

Los ladrones estacionaron un montacargas debajo de la Galería Apolo del museo, subieron en una plataforma, rompieron una ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas que contenían los tesoros.

Durante su huida, dejaron caer una corona incrustada con diamantes y esmeraldas que una vez perteneció a la emperatriz de origen español Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.

Críticas a la seguridad y proyecto de modernización

El robo reavivó las críticas sobre el estado del museo más visitado del mundo. El Tribunal de Cuentas señaló que se privilegian las operaciones “visibles y atractivas” en detrimento de la seguridad.

Ante un estado de deterioro alarmante, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a inicios del año un proyecto “colosal” para modernizar el museo, con un nuevo acceso, una sala dedicada a la Mona Lisa y entradas más caras para los no europeos.

El proyecto contempla una inversión superior a los 500 millones de euros, según reportes oficiales. Incluye además refuerzos en los protocolos de seguridad, nuevos sistemas de videovigilancia y sensores, así como una reestructuración administrativa del personal de resguardo del museo.

Una pérdida cultural de gran escala

La detención de estas nuevas cuatro personas eleva a ocho el número total de implicados en el robo ocurrido en el Louvre el 19 de octubre de 2025. El golpe, por su precisión y violencia, fue comparado en medios franceses con atracos cinematográficos como los de la serie , ambientada precisamente en el museo parisino.

La Galería Apolo, lugar del atraco, alberga parte del Tesoro de la Corona francesa, incluido el diamante Regent, una de las joyas más emblemáticas de Francia, aunque este no fue sustraído. El valor estimado de las piezas robadas representa una de las pérdidas más significativas de patrimonio cultural en Europa en la última década.

Según y confirmaciones posteriores en medios como , las autoridades sospechan que los detenidos forman parte de una red internacional de tráfico de arte y antigüedades. Las investigaciones se coordinan actualmente con Interpol y Europol.

La corona abandonada durante la huida tiene un alto valor histórico: pertenecía a la emperatriz Eugenia de Montijo (1826-1920), esposa de Napoleón III, y fue confeccionada por la casa Chaumet. Aunque no forma parte oficialmente del tesoro de la Corona desde la Tercera República, su inclusión en la colección del Louvre representa una de las piezas más delicadas del Segundo Imperio Francés.

