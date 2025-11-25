VIDEO: Tano revela cuáles fueron las últimas palabras de Valentin Elizalde a 19 años de su muerte

El gallo de oro habría dicho sus últimas palabras antes de ser ejecutado a su primo Tano

Un día como hoy, pero de 2006 la música regional mexicana se vistió de luto, luego que se confirmó la muerte de Valentín Elizalde “El Gallo de oro”, quien se encontraba en la cima de su carrera, pero un grupo armado terminó con su vida y con la de dos personas más de su equipo de trabajo al salir de una presentación en Reynosa.

Un grupo armado disparó decenas de ocasiones en contra de la camioneta en la que viajaba Valentín Elizalde, dos de sus trabajadores y su primo Tano Elizalde siento éste el único sobreviviente del atentado en contra del cantante, a 19 años del aseinato de “El gallo de oro”, Tano rompe el silencio y revela qué sucedió aquella madrugada, pues, el músico ha sido señalado de ser el responsable de la muerte del querido cantante.

Tano rompe el silencio de lo que pasó la madrugada del 25 de noviembre de 2006

En entrevista para el podcast La Funa, Tano Elizalde rompió el silencio y por primera vez revela qué fue lo que sucedió la madrugada de aquel fatídico 25 de noviembre de 2006, cuando luego de terminar una exitosa presentación Valentín Elizalde se disponía abandonar el Palenque de Reynosa, pero tan solo unos metros del recinto el cantante fue interceptado por un grupo armado.

Mucho se ha mencionado que El Gallo de oro fue ejecutado debido a que el cantante interpretó el corrido “A mis enemigos” y que un capo del narcotráfico se sintió agredido y dio la orden de ejecutar al cantante, otras más aseguran que “El Vale” como también es conocido se habría metido con la mujer equivocada, El Tano, único sobreviviente de ese ataque revela qué pasó.

“¿Qué sucedió después del palenque?, ese palenque que fue el 24 de noviembre ya para amanecer el 25 de noviembre, muchos dicen que fue por el corrido, muchos que fue por una mujer pero en realidad no fue ni por el corrido ni por una mujer, o sea, es lo que quiero que sepa la gente, yo viví 24/7 con Valentín Elizalde, yo estaba con él, comíamos del mismo plato, yo iba en la camioneta a mi pegaron 7 disparos”, dijo El Tano Elizalde

Tano desmiente la versión que ha circulado sobre que Valentín Elizalde fue amenazado antes de llegar al palenque o que le prohibieron cantar “A mis enemigos”, pues, según Tano ese tema no estaba dedicada a ningún capo en especial y lo tocaban en cualquier estado.

“Llegamos al Palenque como toda la vida a trabajar, sin ningún, mucha gente dice que lo amenazaron o que le mandaron un papelito, nada que ver…nunca se le prohibió cantar ese corrido, porque era un corrido que le quedara todo el mundo no iba dirigido a alguien especial, lo cantábamos en Tijuana,Jalisco, CDMX, Sinaloa, Sonora, Nayarit…”, contó

Tano reveló que él no era el encargado de las presentaciones privadas, tal y como muchos lo han hecho creer: “El que se dedicaba a los eventos privados era Mario Mendoza, representante de Valentín Elizalde que también falleció, igual que Raymundo Ballesteros el chofer…”.

Las últimas palabras de Valentín Elizalde

De acuerdo con El Tano Elizalde, al salir del palenque de Reynosa un par de sujetos interceptaron a Valentín Elizalde y pidieron que se fuera con ellos en una camioneta pues, iban a cantar dos canciones , pero, El Gallo de Oro no accedió a irse con los hombres.

“Saliendo del palenque llega una suburban y se para en frente de nosotros y se bajan dos personas una de cada lado y se van donde estaba Valentín y le dicen: ‘vente con nosotros’ y Valentín les dice: ‘no señor aquí me voy yo’…no sé en ese momento qué haya pasado por que Valentín no accedió a irse con ellos en la camioneta…” Narro El Tano.

Según El Tano, él cree que los hombres habrían pasado mal el mensaje al Patrón, pues Valentín iría a cantar dos canciones y a saludar a la gente, eso sí, Tano no mencionó nombres ni el lugar exacto al que irían después del palenque.

“Cuando estas personas hablaron: ‘oye no se quiso ir con nosotros Valentín’, a lo mejor no le dijeron al patrón que…qué haya entendido con el patrón con el que íbamos y al final sucedió lo que sucedió”, dijo Tano Elizalde.

Luego de no haber aceptado irse con ellos en la misma camioneta, este vehículo se paró adelante de ellos y Valentín Elizalde pensó que le iban a dar algún tipo de instrucción, pero sus presuntos agresores se bajaron de la camioneta de hicieron como si estuvieran orinando, fue entonces cuando de repente comenzó el ataque en contra de El Gallo de Oro.

“Adelante la misma camioneta, esa misma camioneta estaba parada adelante, nosotros nos paramos atrás de la camioneta…pone parking el chofer y baja el vidrio atrás para recibir ordenes, pero las últimas palabras de Valentín Elizalde fueron: ‘qué loco mi Tano donde están orinando’, fueron las últimas palabras de Valentín ELizalde, en eso se acerca uno por cada lado y es cuando empiezan a disparar”, contó Tano

Finalmente, El Tano reveló que próximamente estrenará el documental en donde hablará de todo esto y más de lo que vivió aquella noche y lo que pasó después del ataque: “se viene el documental que se llama ‘El sobreviviente Elizalde’, todo lo que vivimos Valentín Elizalde y lo que vivimos ese día del accidente del atentado que tuvimos allá, solamente Tano se salvó, existen los milagros, aquí estamos…”

