VIDEO: Tara Reid denuncia que la drogaron en un bar de Chicago

La actriz Tara Reid denunció que fue drogada en el bar de un hotel en Chicago tras viralizarse un impactante video donde aparece casi inconsciente y siendo trasladada en camilla.

Tara Reid, actriz que alcanzó la fama gracias a su papel de Vicky en la comedía juvenil de los 90 y principios de los 2000, “American Pie”, está dando de qué hablar tras denunciar que fue drogada en el bar de un hotel de Chicago, luego de que circulara un impactante video donde se la ve siendo trasladada en camilla.

El clip, difundido por TMZ, la famosa de 50 años se observa prácticamente inconsciente mientras varias personas intentan ayudarla a sentarse en una silla de ruedas.

La actriz, quien en el video aparece con un abrigo de piel color canela y el cabello totalmente despeinado, apenas podía sostenerse, mientras murmuraba palabras sin sentido y se recostaba sobre el hombro de uno de los hombres que intentaban asistirla.

“Vamos, muchachos”, se la escucha decir débilmente, antes de que su cuerpo quedara completamente flácido y casi se deslizara de la silla, obligando a varias personas a intervenir para evitar que cayera al suelo.

#EXCLUSIVE 😳 Tara Reid claims she was drugged in a Chicago hotel then hospitalized. Details: https://t.co/jkeTlHxP0r pic.twitter.com/7SbMq0ZiT3 — TMZ (@TMZ) November 24, 2025

El video luego muestra a paramédicos trasladándola en camilla por el vestíbulo del hotel rumbo al hospital, adonde finalmente fue llevada para recibir atención.

Un representante de Reid confirmó al medio estadounidense, Page Six que la actriz presentó una denuncia policial porque cree que su bebida fue manipulada.

“Tara se está recuperando y pide privacidad durante este momento traumático. También insta a todos a ser cuidadosos y no dejar nunca una bebida desatendida”, añadió, remarcando que por ahora no hará más comentarios.

Por su parte, la policía local informó que sí atendieron una llamada de emergencia en el hotel, aunque, hasta el momento, no recibieron ningún reporte formal sobre la presunta intoxicación.

Reid, en declaraciones posteriores a TMZ, relató que todo ocurrió poco después de bajar al bar por una bebida y explicó que, al salir a fumar, se cruzó con un grupo de youtubers y uno de ellos la acompañó.

Al regresar, notó que su trago estaba cubierto por una servilleta que ella no había puesto, aun así, bebió y lo siguiente que recuerda es despertarse en el hospital, ocho horas después.

Aunque la actriz ha enfrentado problemas pasados con el consumo de sustancias, fue enfática en que esa noche solo tomó una bebida.

Por ahora, Reid se recupera y la investigación continúa, mientras Hollywood y sus fans envían mensajes de apoyo y preocupación.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR