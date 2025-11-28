Adulto mayor falle en hotel

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida, cuando se encontraba en el interior de la habitación de un hotel, en Tampico.

Aparentemente había ingresado momentos antes con una mujer.

El deceso fue reportado la mañana del viernes.

Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas acudieron al lugar tras recibir el reporte sobre una persona inconsciente en el hotel «Noraly», situado en calle 20 de noviembre, entre privada Reforma y Héroe de Nacozari en la zona de los mercados.

Tras su arribo, ingresaron al cuarto socorristas de Cruz Roja que también acudieron, para valorar al masculino, el cual ya no contaba con signos vitales.

El infortunado sujeto tenía 80 años.

El fallecimiento fue reportado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que acudiera personal de la misma a dar fe del cadáver.

Por. Benigno Solís/La Razón