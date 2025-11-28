Crece retorno familiar: más menores solicitan doble nacionalidad en el sur de Tamaulipas

El repunte obedece a procesos de repatriación voluntaria, particularmente durante el periodo decembrino.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El número de trámites para obtener la doble nacionalidad por parte de niñas, niños y adolescentes de origen tamaulipeco nacidos en Estados Unidos ha incrementado en la zona sur del estado, informó Claudia Janneth Araujo Blizzard, delegada del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes.

Araujo Blizzard dijo que el Gobierno del Estado cubre sin costo el procedimiento de apostilla, lo que ha facilitado que familias aprovechen su visita temporal a México para iniciar el trámite.

“Hay personas que antes de que las saquen se están viniendo y traen su acta de nacimiento original. Son mexicanos que están de manera regular en Estados Unidos, vienen en fecha decembrina y aprovechan para hacer su trámite”

La funcionaria expresó que aunque el programa se enfoca en menores de edad con padre o madre tamaulipeca, también se han atendido casos de adultos, gracias a la apertura autorizada por el director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado.

“Pasan los 18 años y no se cierra la puerta a nadie. Es el derecho a recibir los programas y la migración libre de estar en México o en EE.UU.”

Este viernes, tres niños nacidos en Houston, Texas, acudieron con su madre al Registro Civil de Tampico para iniciar el proceso. “Tengo tres ya aquí, pero en Aldama vienen siete; ya fueron por las actas y me las traen el lunes… en total serían diez esta semana”

Dijo que la información se “pasa de voz en voz” en municipios como Aldama y González.

Los expedientes se envían a Ciudad Victoria para su validación y el trámite permite que los beneficiarios accedan a apoyos federales y se trasladen legalmente entre ambas naciones.

El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes nacidos en Estados Unidos, hijos de al menos un tamaulipeco y mantiene el registro de solicitudes a las familias que consideran regresar a México o regularizar su situación binacional.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón