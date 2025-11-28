Nuevo disco de Jenni Rivera saldrá en esta fecha

Desde hace varios días las redes sociales de la Diva de la Banda se activaron repentinamente, pero esta vez con el motivo del lanzamiento de un disco inédito

MÉXICO.- El 9 de diciembre del 2012 el mundo de la música se estremeció profundamente al conocer la muerte de la legendaria Jenni Rivera, quien perdió la vida en uno de los episodios más trágicos en la historia del espectáculo mexicano. La Diva de la Banda y parte de su equipo emprendieron un vuelo desde Monterrey con destino a Toluca, pero la aeronave se estrelló en una zona montañosa del municipio de Iturbide, Nuevo León, apenas minutos después del despegue.

Fue así como el Learjet 25 donde viajaba la cantante perdió comunicación con la torre de control alrededor de las 3:30 a. m., lo que encendió de inmediato las alertas. Con el paso de las horas y tras un operativo de búsqueda en áreas de difícil acceso, las autoridades localizaron los restos del avión y confirmaron la muerte de todos los ocupantes.

La Dirección General de Aeronáutica Civil concluyó en su informe que el accidente fue consecuencia de fallas estructurales y una pérdida de control durante el vuelo, asociadas al desgaste y a deficiencias mecánicas de la aeronave. Jenni Rivera, quien tenía 43 años, viajaba en compañía de su publicista, su abogado y los dos pilotos que operaban el vuelo.

Hoy, a casi 13 años de su lamentable fallecimiento, la Diva de la Banda vuelve a tomar protagonismo gracias a un anuncio que sacudió al mundo del regional mexicano. En días recientes, las redes sociales oficiales de Jenni Rivera reactivaron su actividad tras un largo silencio, generando una ola de especulaciones y expectativas entre sus seguidores.

Anuncian nuevo disco de Jenni Rivera a casi 13 años de su muerte

Todo comenzó con un video en su cuenta de Instagram en donde se puede ver un fondo negro con los pétalos de una flor amarilla, un símbolo que ha sido asociado a la cantante desde hace muchos años. La aparición de esta flor vino acompañada con un contundente mensaje: En el 2009 Jenni nos dejó su voz. Hoy le agregamos la banda. El legado continúa».

Luego de horas de especulaciones por parte de las y los fans de la cantante, este 28 de noviembre por fin se reveló lo que se viene, pues a través de otra publicación en la misma cuenta de Instagram se dio a conocer que el proyecto anunciado corresponde a un álbum póstumo titulado «La Gran Señora – Banda«, cuya fecha de lanzamiento fue fijada para el 5 de diciembre de este 2025.

Según los reportes, este nuevo lanzamiento está construido sobre grabaciones realizadas originalmente en 2009, antes de la muerte de la cantante. Estas voces inéditas, muchas de ellas almacenadas en antiguos dispositivos personales según versiones cercanas al patrimonio de Rivera, serían ahora acompañadas por arreglos de banda sinaloense, con producción moderna que pretende respetar la esencia de su voz.

Aunque los detalles de las canciones no han sido difundidos por lo que se desconoce cuántas canciones incluirá o cuáles serán inéditas, las y los fans de la Diva de la Banda no tardaron en viralizar dicha publicación y mostrar su emoción en la caja de comentarios con opiniones tales como:

«Con paciencia esperaré hasta tu regreso»

«OMG AMOOOOOOO»

«La Gran Señora regreso»

«YO SE QUE ESTA VIVA!!!!»

«Perdón por no ir a tu concierto nena andaba en el Kinder»

De la misma forma, se dio a conocer que ya se tiene la opción de “pre-guardar” el álbum en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, entre otras. Según lo compartido, «La Gran Señora – Banda» funcionaría como una reinterpretación en banda de sus canciones, algunas de las cuales originalmente tenían un tinte ranchero, mariachi o balada.

El anuncio del disco generó una mezcla de emociones ya que para muchas admiradoras, la oportunidad de escuchar nueva música de Jenni representa una especie de “regreso”, una forma de reconectar con la voz que marcó una era.

Al mismo tiempo, la reactivación de sus redes y la estrategia de marketing desató dudas y no faltaron quienes preguntaron si la cantante realmente estaba viva, reviviendo teorías conspirativas que circulan desde su muerte.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.