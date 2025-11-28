Piden reactivar paso de autobuses para rescatar ventas en mercados de Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Locatarios de los mercados municipales “Tampico” y “Francisco I. Madero” urgieron al Ayuntamiento a permitir nuevamente la circulación del transporte público por la periferia de los centros de abasto, al expresar que sus ventas podrían incrementar hasta en un 40% con el regreso de las rutas que conectan con la zona norte de la ciudad.

Misael Garrido Amador, comerciante del sector, señaló que plantearon a la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya que los autobuses de las rutas Valle, Tancol, Enrique Cárdenas y otra más circulen por Sor Juana Inés de la Cruz hacia Héroe de Nacozari, y afirmó hay disposición de las autoridades para atender la solicitud.

“Estuvimos en una reunión donde le solicitamos la bajada de los autobuses y ya dio instrucciones al director de Transporte, Tránsito y otras personas para que se empiece a hacer el estudio… lo que ha faltado es voluntad y la presidenta municipal tiene voluntad de ayudar a los mercados”,

Reconoció que aunque existe un grupo que se opone “a todos les molesta” hoy hay buena disposición de la autoridad municipal para lograr el acuerdo.

Informó que está pendiente una reunión con delegados del transporte público y confió en que se concrete la solución, además de advertir que es urgente limpiar la zona para facilitar el paso de las unidades y reactivar la movilidad hacia los mercados.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón