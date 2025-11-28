Respaldan cambios en Fiscalía de Tamaulipas; piden revisión operativa y trato digno al ciudadano

CUIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- «Los ajustes en la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas representan una oportunidad positiva y necesaria para mejorar el funcionamiento de la institución», afirmó este viernes el abogado y ex alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno, quien respaldó la calidad de los perfiles que integran la terna que definirá el Congreso de Tamaulipas en los primeros días de diciembre.

“Hay calidad en la terna de aspirantes a la Fiscalía… eso va a contribuir a que se dé este cambio”

Zorrilla Moreno indicó que el nuevo o nueva titular deberá considerar la permanencia de funcionarios con experiencia, prestigio y trato directo al ciudadano sin filtros, ni agendas.

“Estos espacios son públicos, no tienen dueño… deben recibir a todo mundo”

Manifestó necesario que el personal se apegue al derecho de las víctimas y también de las personas señaladas a un debido proceso.

El también litigante consideró urgente una consulta con especialistas en derecho penal, así como con abogados activos en investigaciones, para fortalecer la operatividad de la Fiscalía.

“El carácter humano es muy valioso…mujeres y hombres competitivos serán determinantes para conformar un capital humano sólido”.

Zorrilla reveló que existe coincidencia entre juristas respecto a la correcta valoración de expedientes y la liberación justa y oportuna de vehículos, procesos que dijo “deben seguir una línea específica”.

Anunció que harán valer denuncias ciudadanas en contra de funcionarios señalados, a fin de que el próximo fiscal cuente con antecedentes claros sobre quienes operan en el sur del estado.

Finalmente, sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, la calificó como “un cambio necesario”.

Consideró que el relevo nacional deberá acompañar el ajuste en Tamaulipas para oxigenar criterios, fortalecer la certidumbre jurídica y despejar pendientes en materia de justicia.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón