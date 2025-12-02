Hay 78 socavones en el municipio de Altamira

Tampico y Madero acaparan el 70 por ciento de esos hundimientos en la.entidad.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En el municipio de Altamira, hay actualmente 78 socavones, 12 de los cuales ya fueron atendidos y en siete más se está trabajando actualmente.

Gabriel Arcos Espinoza, Gerente General de Comapa Altamira, dio a conocer que la cantidad representa el 20 por ciento de los 341 hundimientos que se han presentado en todo el estado.

«Esos socavones se deben a diferentes factores, uno de ellos es la tubería que ya son tuberías ya muy antiguas, son tuberías de concreto que han ido colapsando, esto provoca que se cierre la circulación del flujo y eso hace que finalmente la parte de la superficie del suelo se venza y se vaya abajo», destacó. «No es ir y atender el hoyo en lo particular, los dos metros a lo mejor y quitar ese tramito porque hay que entender que es tubería muy vieja, aquí lo que estamos yendo a hacer es ir a cambiar todo el tramo entre pozo y pozo o sea entre esquina y esquina, para cambiar toda la tubería esa de concreto vieja que se encuentra ahí, reponerla por PVC hidráulico», manifestó.

Dijo que si se tuviera la intención de reparar todos los socavones, el organismo operador tendría que gastar aproximadamente 35 millones de pesos.

Por ello, se atienden aquellos que tienen mayor prioridad.

Pidió paciencia a la ciudadanía ante los problemas que provocan esos hundimientos.

Dejó en claro que este año no se podrán resolver todos los problemas de socavones que tienen en las distintas colonias.

Por. Benigno Solís/La Razón