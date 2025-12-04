Estados Unidos cancela la visa a Alex Tonatiuh, encargado de investigar la corrupción en Aduanas

La cancelación de la visa estadounidense a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, uno de los funcionarios clave en el combate al llamado huachicol fiscal, ha encendido los reflectores sobre su trayectoria, sus bienes y las investigaciones que lo rodean.

Márquez, actual director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), confirmó que fue notificado de la decisión, aunque aseguró que se trata de un procedimiento “administrativo y personal” que no afecta sus funciones en el gobierno federal.

¿Quién es Alex Tonatiuh Márquez?

Márquez Hernández ha ocupado cargos estratégicos dentro de la ANAM desde febrero de 2025. Antes, fue director general de Recaudación y ha tenido distintos puestos relacionados con asuntos jurídicos y laborales en instituciones del entonces Distrito Federal.

Su formación académica incluye una licenciatura en derecho por la Universidad del Valle de México y una maestría en justicia penal y seguridad pública. Aunque en el directorio de la ANAM se le presenta como doctor, no existe información pública sobre ese grado en sus declaraciones oficiales.

El nombre de Márquez ha sido mencionado en diversos reportes mediáticos durante este año debido a presuntas irregularidades vinculadas con la empresa Aledo S.A. de C.V., de la cual es apoderado legal.

El SAT sancionó a esta compañía con un crédito fiscal de 109 millones de pesos tras determinar que varias operaciones de importación realizadas en 2019 carecían de materialidad, lo que apuntaría a actividades simuladas y posibles esquemas de lavado de dinero.

Además, el domicilio fiscal de Aledo coincide con el de otras dos empresas representadas por otro funcionario de la ANAM, lo que ha generado cuestionamientos adicionales.

Su declaración patrimonial también ha llamado la atención por la adquisición de cuatro relojes de lujo con valores superiores al millón de pesos cada uno, comprados entre 2012 y 2017. El más costoso superó los 3.7 millones de pesos. Además, reportó un quinto reloj adquirido a crédito, así como una deuda de 65 mil pesos con el banco Nu.

¿Por qué EU le canceló la visa?

Respecto a la cancelación de su visa, autoridades diplomáticas consultadas confirmaron que la medida se basa en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

La acción forma parte de una revisión amplia de visados ordenada por la administración del presidente Donald Trump. Aunque no se han detallado las razones específicas del por qué le retiraron la visa a Alex Tonatiuh Márquez, la medida ocurre en un contexto de creciente escrutinio hacia funcionarios involucrados en investigaciones sensibles y prácticas aduaneras.

