FBI detiene a sospechoso de plantar bombas durante el asalto al Capitolio

Brian Cole Jr. habría colocado bombas caseras a pocas cuadras del Capitolio de Estados Unidos el 5 de enero de 2021, ahora está bajo custodia federal después de una investigación de casi cinco años.

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre de Virginia fue detenido por la colocación de dos bombas caseras a pocas cuadras del Capitolio de Estados Unidos el 5 de enero de 2021, según reportó Fox News citando fuentes policiales. De acuerdo con ese reporte, “Un sospechoso que presuntamente colocó bombas caseras a pocas cuadras del Capitolio de Estados Unidos el 5 de enero de 2021, ahora está bajo custodia federal después de una investigación de casi cinco años”. La cadena señaló que el arrestado es Brian Cole Jr., de 30 años y residente de Woodbridge.

NEW DEVELOPMENT: 30-year-old Brian Cole, a bail bondsman from Fairfax, Virginia, has been identified as the suspect from the nearly five-year long January 6th Pipe Bomber investigation. The FBI arrested him at his home in Woodbridge, VA this morning. pic.twitter.com/He1PxEUBLz — The DC MD VA Live (@TheDMVLive) December 4, 2025

MORE: Cole was known to have “anarchist” ties, according to authorities. More information is expected to be released in the forthcoming days… pic.twitter.com/2kKOEVg8oG — The DC MD VA Live (@TheDMVLive) December 4, 2025

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) no había emitido de inmediato una confirmación pública sobre la identidad del detenido ni detalles formales del operativo. Durante casi cinco años, la agencia mantuvo activa una pesquisa por la aparición de dos artefactos de fabricación casera cerca de las sedes del Comité Nacional Republicano (RNC) y del Comité Nacional Demócrata (DNC), hallados el 6 de enero de 2021 en paralelo al asalto al Capitolio. La investigación ha incluido la difusión de videos y una recompensa de hasta 500.000 dólares por información que condujera a la identificación del responsable, según avisos oficiales recientes.

En las piezas de video difundidas por la policía federal, se observa a una persona no identificada vestida con sudadera con capucha gris, mascarilla, gafas, guantes y zapatillas Nike Air Max Speed Turf. El FBI ha destacado ese calzado como elemento clave en la identificación pública del sospechoso. Federal Bureau of Investigation

“Las autoridades descubrieron las dos bombas caseras cerca de las sedes de los Comités Nacionales Republicano y Demócrata casi al mismo tiempo que miles de manifestantes a pocas cuadras de distancia comenzaron a descender sobre el Capitolio por los resultados de las elecciones de 2020”, dijo la cadena y agregó que “Las imágenes de video publicadas por el FBI muestran a una persona no identificada colocando las bombas cerca de las dos sedes más de 16 horas antes de que la policía las encontrara”.

El caso ha sido objeto de atención sostenida debido a la dificultad para identificar a quien dejó los artefactos y por el contexto de seguridad en Washington ese día.

“La investigación inicial se había ralentizado en menos de dos meses, a finales de febrero de 2021, posiblemente como resultado de que las pistas creíbles se agotaron en ese momento, según un informe del Congreso”, recogió Fox News.

La persistencia del misterio sobre la autoría alimentó especulaciones entre simpatizantes del entonces presidente Donald Trump. “El misterio persistente llevó a una facción de la base del presidente Donald Trump a expresar su preocupación por el momento en que se produjo el incidente de la bomba casera y las fallas de seguridad que lo rodearon”, señaló el reporte.

Las autoridades federales han reiterado en comunicados y actualizaciones que el objetivo de la recompensa y de la difusión de imágenes era recibir pistas verificables que permitieran un avance sustantivo. En sus publicaciones, el FBI ha enfatizado que las bombas —colocadas la noche previa a su hallazgo— fueron desactivadas sin causar víctimas, y ha mantenido el llamado a la ciudadanía a aportar información, incluidas fotografías, videos o detalles sobre la persona captada por cámaras de seguridad en las inmediaciones del DNC y del RNC.

Con información de EXCÉLSIOR