Inicia colecta de juguetes en Ciudad Madero; familias y amistades impulsan labor comunitaria

El colectivo familiar invitó a la ciudadanía a sumarse para que más niñas y niños reciban un detalle navideño este año.

CIUDAD MADERO, TAM.- Por cuarto año consecutivo, un grupo de familias y amistades encabezado por Mayra Vázquez emprendió este jueves una colecta de juguetes y alimentos con el fin de llevar apoyo a niñas, niños y personas hospitalizadas durante la Nochebuena.

“Es una obra pequeña, pero hecha con mucho cariño”, expresó Vázquez.

La joven destacó que esta iniciativa nació de manera totalmente ciudadana, sin pertenecer a ninguna asociación formal.

El proyecto comenzó hace cuatro años, cuando un grupo de amigos realizó una colecta para apoyar a familias afectadas por emergencias en el país; desde entonces, la actividad se convirtió en una tradición anual enfocada ayudar a la comunidad.

Mayra explicó que en un inicio solicitaban juguetes usados en buen estado que ya no eran utilizados en los hogares, pero con el paso de los años la respuesta de la comunidad ha crecido tanto que ahora también reciben piezas nuevas.

“Una pieza es más que suficiente; la gente del centro incluso compra un juguetito y lo entrega”, comentó.

Además de los juguetes, el grupo prepara alimentos que reparten el 24 de diciembre. Esta parte del proyecto surgió luego de años de acudir a hospitales en fechas decembrinas, donde notaron que muchos niños buscaban también un detalle especial.

Por ahora, el punto de acopio principal se ubica en la placita de Ciudad Madero, donde estarán este domingo de 10:00 a 12:00 horas y durante las próximas semanas, especialmente por las mañanas. Conforme avancen los días y comiencen las vacaciones, ampliarán horarios para que los menores puedan tomarse fotos con Santa y con el Grinch, personajes que se integraron recientemente a esta labor benéfica.

Vázquez reiteró que todo se realiza de manera voluntaria. “Somos familia y amigos que queremos ayudar”, afirmó.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón