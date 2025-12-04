Nuevos documentos sacuden el caso en la llamada “isla de los pedófilos”

Estados Unidos.- La divulgación de nuevos documentos judiciales volvió a colocar a Little St. James, la isla privada de Jeffrey Epstein, en el centro del expediente. Las declaraciones recién incorporadas describen cómo ese enclave operaba como punto clave en la red de explotación sexual que investigan autoridades federales.

La propiedad funcionaba con control absoluto. El acceso era restringido, había vuelos privados y un esquema de vigilancia que impedía supervisión externa, condiciones que permitían aislamiento total frente a cualquier autoridad.

Los testimonios actualizados reiteran que menores fueron trasladadas a la isla como parte del esquema criminal. Ahí se realizaban encuentros y estancias prolongadas, en un entorno operado con discreción extrema y personal limitado.

El FBI decomisó servidores, cámaras y documentos durante el cateo de 2019. Ese material, ahora ampliado con nueva evidencia, alimenta las líneas que siguen abiertas tras la muerte de Epstein en una prisión federal, donde enfrentaba cargos por tráfico sexual y conspiración.

La polémica repunta por los nombres que aparecen en bitácoras de vuelo. La fiscalía recalca que su presencia no implica delito y que solo quienes han sido señalados directamente por víctimas forman parte de las investigaciones formales.

Little St. James permanece asegurada por autoridades de Estados Unidos. Las pesquisas por posibles cómplices continúan, y la isla, nuevamente expuesta, sigue siendo el símbolo más visible de un caso que aún no cierra.

