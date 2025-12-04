Señalan a maestro del Cetis 109 de acosar a una alumna

Los padres de la estudiante afectada se encargaron de realizar la denuncia ante la dirección del plantel.

Cd.Madero.- Un profesor fue acusado de acoso contra un alumna del del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No 109 en Ciudad Madero.

Olegario Muñiz Cura, comisionado estatal del sistema de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios en el estado de Tamaulipas informo que fue separado de funciones en tanto se realizan las investigaciones.

Por su parte, el funcionario confirmó que ya se aplicó el protocolo interno tras la difusión de audios y mensajes en donde un profesor del CETis 109 presuntamente acosa a una estudiante.

Muñiz explicó que, conforme a las normas, el maestro fue retirado de manera inmediata de sus funciones en cuanto se recibió la manifestación verbal de los padres de familia.

Añadió que ahora se está a la espera de que los tutores ratifiquen la denuncia por escrito, trámite indispensable para iniciar un proceso formal ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El comisionado señaló que, de ser necesario, el caso será turnado a la Fiscalía, pues el sistema DGETI no puede emitir juicios, sino seguir los procedimientos institucionales.

También informó que a la alumna y a su familia se les ofreció acompañamiento psicológico y se mantiene coordinación con organismos como Derechos Humanos.

Muñiz aclaró que no hay otros reportes similares en la zona sur y reiteró que la postura de la dirección general es llevar todas las investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

José Luis Rodríguez Castro

La Razón