Tampico despliega fuerza de seguridad para una Navidad sin sobresaltos

Mónica Villarreal Anaya, presidenta municipal, afirmó que garantizar la seguridad es prioridad de su administración.

TAMPICO, TAM.- Aproximadamente 400 elementos de 31 corporaciones de seguridad y auxilio de los tres niveles de gobierno participan en el Operativo “Navidad Segura, Tampico te cuida 2025” para resguardar a residentes y visitantes durante el periodo vacacional de invierno.

“Seguir manteniendo los niveles de seguridad en nuestro municipio… por eso estamos haciendo estas acciones que consolidan la seguridad en nuestro puerto”

La primera autoridad reconoció la coordinación entre instituciones federales, estatales, municipales y grupos voluntarios.

El director de Protección Civil, José Antonio Marín Flores indicó que se integró un censo de participación para reforzar la vigilancia en esta temporada.

De acuerdo a José Antonio Marín Flores, director de Protección Civil se prevé un despliegue de entre 300 y 400 elementos, además de la vigilancia permanente que ya opera en la ciudad.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico, Eduardo Manzur Manzur, reconoció que la actividad comercial y turística de estas fechas exige un entorno seguro.

“Es clave contar con un entorno seguro… por eso nos da gusto participar en este esfuerzo conjunto para que Tampico viva unas fiestas tranquilas”

En el desfile de arranque en el bulevar Perimetral cerca del monumento a la Familia, participaron 55 unidades y cerca de 100 elementos de distintas corporaciones.

Al evento asistieron autoridades municipales, representantes de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Estatal y organismos de auxilio que con su participación refrendaron la colaboración para mantener el orden durante las celebraciones decembrinas.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón