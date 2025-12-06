400 mdp de derrama económica se espera durante la temporada decembrina

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una derrama económica aproximada de 400 millones de pesos y medio millón de visitantes espera recibir Tampico durante esta temporada vacacional decembrina; así lo dio a conocer Karime Cámara Chain, directora de turismo del ayuntamiento porteño.

“Tenemos un porcentaje creciente de afluencia turística. Nuestro objetivo es llegar al medio millón de visitantes durante el periodo del 19 de diciembre al 6 de enero. Estaremos contabilizando también desde los módulos turísticos”

Cámara Chain expresó que para garantizar la tranquilidad de quienes habitan y visitan la ciudad; la alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya puso en marcha el Operativo de “Navidad Segura, Tampico te cuida” de manera conjunta con distintas corporaciones de seguridad para la atención turística de quienes requieran apoyo.

Cámara Chain anunció una agenda de actividades gratuitas en diferentes colonias de la ciudad para garantizar que todas las familias puedan disfrutar de la temporada.

Adicional a la inauguración de la Feria Navideña en el Recinto Ferial, con actividades gratuitas y juegos sin costo durante las primeras dos horas este viernes 5 de diciembre también el próximo martes 9 de diciembre se realizará la Fiesta Navideña en la Plaza de Armas, a partir de las 17:00 horas; el miércoles 10 de diciembre el encendido del pino navideño en la Zona Norte, acompañado de espectáculos y convivencia familiar; el jueves 11 de diciembre: encendido del pino en el Espacio Cultural Metropolitano y Fandango Navideño en el Jardín de las Artes; el sábado de 13 de diciembre el tradicional Desfile Náutico en el Canal de la Cortadura, a partir de las 18:00 horas, además de noche de cine navideña en la Casa de la Naturaleza.

Para el lunes 15 de diciembre: Navidad Huasteca, organizada en coordinación con la Secretaría de Cultura.

Cámara Chain expresó que estas actividades forman parte de la instrucción de la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya para llevar eventos navideños a todas las zonas de Tampico.

La directora de Turismo señaló que diciembre inició con cifras positivas gracias a importantes eventos previos al periodo vacacional.

“Estas actividades han sido un gran impulso previo a las vacaciones. Todo el año nos hemos preparado y hemos tenido eventos que fortalecen la ocupación hotelera”

Recordó que esta semana se realizó el congreso académico “ExpoCiencias Nacional 2025 Tamaulipas» en el que participaron más de 3 mil estudiantes, docentes y familiares del interior de la República Mexicana y nueve países.

Para la siguiente semana Tampico recibirá una competencia deportiva de la DGETI en la que se espera una amplia afluencia.

Por Cynthia Gallardo

La Razón