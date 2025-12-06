Circula de forma anónima comentario sobre reunión de padres en el CETis 109

Los padres habrían solicitado un encuentro con la dirección del plantel para pedir que se investiguen los hechos y se garantice un entorno escolar seguro.

MADERO, TAMAULIPAS.- Un texto comenzó a circular de forma anónima, en el que se relata una reunión entre padres y madres de familia del CETis 109, quienes habrían exigido atención a señalamientos de presunto acoso hacia alumnas y de supuesta falta de ética profesional atribuidos a un docente del plantel.

De acuerdo con el contenido del mensaje, la inconformidad surgió luego de que varias estudiantes compartieran a sus familias distintos señalamientos sobre el comportamiento del profesor.

De acuerdo con la narrativa del texto, y ante ello, los padres habrían solicitado un encuentro con la dirección del plantel para pedir que se investiguen los hechos y se garantice un entorno escolar seguro.

El documento indica que el director del CETis 109 arribó alrededor de 40 minutos después de la hora acordada y señaló que no estaba completamente informado sobre el tema, por lo que integraría la información necesaria para canalizar el asunto a las instancias correspondientes siguiendo los protocolos internos.

Los padres insistieron en la necesidad de una investigación formal, transparente y con medidas de protección para los estudiantes mientras avanza el proceso.

Hasta ahora, según el texto difundido, se espera que las autoridades educativas emitan información oficial sobre los pasos a seguir.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón