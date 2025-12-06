Circula de forma anónima comentario sobre reunión de padres en el CETis 109

MADERO, TAMAULIPAS.- Un texto comenzó a circular de forma anónima, en el que se relata una reunión entre padres y madres de familia del CETis 109, quienes habrían exigido atención a señalamientos de presunto acoso hacia alumnas y de supuesta falta de ética profesional atribuidos a un docente del plantel.
De acuerdo con el contenido del mensaje, la inconformidad surgió luego de que varias estudiantes compartieran a sus familias distintos señalamientos sobre el comportamiento del profesor.
De acuerdo con la narrativa del texto, y ante ello, los padres habrían solicitado un encuentro con la dirección del plantel para pedir que se investiguen los hechos y se garantice un entorno escolar seguro.
El documento indica que el director del CETis 109 arribó alrededor de 40 minutos después de la hora acordada y señaló que no estaba completamente informado sobre el tema, por lo que integraría la información necesaria para canalizar el asunto a las instancias correspondientes siguiendo los protocolos internos.
Los padres insistieron en la necesidad de una investigación formal, transparente y con medidas de protección para los estudiantes mientras avanza el proceso.
Hasta ahora, según el texto difundido, se espera que las autoridades educativas emitan información oficial sobre los pasos a seguir.
Por José Luis Rodríguez Castro La Razón