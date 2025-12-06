Crean galleta a base de hongo para frenar el sobrepeso y la obesidad infantil

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En la reciente ExpoCiencias Nacional 2025 Tamaulipas en Tampico; un grupo de estudiantes de quinto grado del estado de Sinaloa presentó un proyecto que busca atacar de raíz uno de los problemas de salud pública más graves en el país: el sobrepeso y la obesidad infantil.

Se trata de “Takelife: Alimentos funcionales para prevenir sobrepeso y obesidad infantil”. La propuesta se basa en galletas elaboradas con un hongo de propiedades nutrimentales.

Sus creadores, Daniel, Ariel y Darieli, explicaron que el ingrediente aporta beneficios que ayudan a mejorar los hábitos alimenticios dentro del entorno escolar y contribuyen a prevenir el aumento de peso.

El objetivo es ofrecer una alternativa saludable y accesible para niñas y niños.

El proyecto comenzó desde enero del año pasado, incluso un poco antes de Año Nuevo del ciclo previo.

El equipo de estudiantes se enfocó en la población infantil debido a las cifras alarmantes que enfrenta México: 37.3% de los menores y 41.1% de los adultos viven con sobrepeso u obesidad.

El hongo que utilizan no solo ayuda en el control de peso sino que también reduce colesterol, regula la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico y contribuye a la prevención de enfermedades crónicas como cáncer y diabetes.

El equipo se integra de estudiantes de 9 y 10 años de edad respectivamente, cuentan con una clara visión de la importancia de una nutrición adecuada en las escuelas.

Aspiran a que su propuesta se convierta en un alimento funcional que beneficie a la niñez mexicana.

Por Cynthia Gallardo

La Razón