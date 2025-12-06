Hombre de 42 años causa movilización de auxilio en el Centro de Tampico

Transeúntes dieron aviso inmediato al 911 al verlo visiblemente desorientado y con sangrado abundante.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una rápida movilización de corporaciones de auxilio se registró la mañana de este sábado en el primer cuadro de Tampico, luego de que un hombre de 42 años fue encontrado con fuerte hemorragia nasal en la calle peatonal Salvador Díaz Mirón, esquina con Cristóbal Colón.

Como primer respondiente acudió la guardia del Departamento de Bomberos de Tampico destacamentada en la zona centro, bajo el mando de Guillermo Álvarez Ortiz, quien coordinó la atención prehospitalaria para estabilizar al afectado y detener la hemorragia mientras llegaban más refuerzos.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:50 horas de este sábado 6 de diciembre, generando expectación entre comerciantes y peatones que transitaban por una de las zonas con mayor flujo en fin de semana.

Tras recibir la atención inicial, el hombre fue trasladado en condiciones estables al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero, donde continuaría su valoración médica.

Por Cynthia Gallardo

La Razón