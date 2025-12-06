Implementarán operativo de casi 400 elementos para el partido en el Estadio Tamaulipas

MADERO, TAMAULIPAS.- Un despliegue de seguridad de gran escala se pondrá en marcha para el encuentro de este fin de semana en el Estadio Tamaulipas, donde se esperan cerca de 20 mil aficionados.

De acuerdo con Héctor Marín Rodríguez, secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero, el operativo contempla la participación de cuerpos de seguridad privada, dependencias municipales, regionales y estatales, con el fin de garantizar un ingreso y una movilidad segura para los asistentes al evento deportivo.

El funcionario informó que más de 200 elementos de seguridad privada contratados por la directiva y la Federación estarán dentro y alrededor del estadio, reforzados por 150 integrantes de la Guardia Estatal que realizarán rondines preventivos en la zona. Además, se integrarán alrededor de 40 elementos de Protección Civil de Madero, Tampico y la región, así como 30 agentes de Tránsito para vigilar el flujo vehicular.

Marín Rodríguez explicó que la avenida Jalisco permanecerá abierta a la circulación, aunque con paso lento debido al alto número de peatones previsto, mientras que las laterales y la parte posterior del estadio serán cerradas para evitar congestionamientos.

Señaló que se ha coordinado también con grupos de animación y equipos visitantes para garantizar traslados seguros desde los hoteles hasta el recinto.

El secretario añadió que la pirotecnia utilizada durante el evento se encuentra regulada bajo lineamientos de Protección Civil y la Federación, cumpliendo con todas las normas de seguridad aplicables para un espectáculo de esta magnitud.

En cuanto al mes de diciembre, aclaró que no se tienen contemplados operativos formales de filtros viales, aunque sí habrá patrullajes constantes debido al aumento de consumo de alcohol por posadas y festividades. También exhortó a la ciudadanía a estacionarse en zonas permitidas para evitar arrastres de grúa y contratiempos durante estas fechas.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón