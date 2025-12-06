“Que nadie se equivoque, los jóvenes están con la transformación. No vencerán al pueblo de México” Claudia Sheinbaum

La mandataria destacó la aplicación de los programas del bienestar que benefician a 32 millones de personas

MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el modelo económico funciona porque se beneficia al pueblo. En el acto “7 Años de Transformación” en el Zócalo, resaltó la aplicación de los programas del bienestar que benefician a 32 millones de personas. Enfatizó que con esta nueva política económica y social implementada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se redujo la pobreza y las desigualdades ya que entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

“Sin aumentar impuestos, la recaudación aumentó este año en 501 mil millones de pesos, solamente combatiendo la evasión y la corrupción. Para que tengan una idea, lo que recaudó México es lo que Argentina está pidiendo este año a los Estados Unidos, incluso más”, indicó.

FOTO: Daniel Ojeda

La presidenta Sheinbaum Pardo destacó que por la recaudación se han incrementado los programas de bienestar que ya son derechos en la Constitución.

“Este año, 32 de 35 millones de familias reciben un apoyo de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco de Bienestar. A nadie se le pide afiliarse a un partido político para recibir un apoyo, ya no hay compra del voto. La gran mayoría de los programas son derechos constitucionales”, aseveró.

Sheinbaum informa sobre cambios a la pensión

Manifestó que las y los adultos mayores, así como las personas con discapacidad reciben una pensión.

“Todos los jóvenes de preparatoria pública reciben una beca. A partir de este año, todos los estudiantes de secundaria pública están becados. 2.1 millones de familias pobres reciben becas si sus hijas e hijos estudian preescolar o primaria pública. 500 mil estudiantes de universidades públicas reciben una beca”, añadió.

Claudia Sheinbaum informó sobre las nuevas iniciativas en beneficio a los derechos de los mexicanos

FOTO: Daniel Ojeda

La titular del Ejecutivo Federal señaló que desde este año todas las mujeres de 60 a 64 años de edad reciben pensión Mujeres Bienestar.

“Cerca de 3.5 millones se han graduado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro desde 2019. Dos millones de pequeños productores del campo reciben producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos. 410 mil pequeños productores siembran vida con el programa de reforestación más ambicioso de todo el planeta. Inició el programa Salud Casa por Casa para todas y todos los adultos mayores y se está acompañando con medicamentos gratuitos en las farmacias del bienestar”, añadió.

Informó que se envió al Senado de la República una iniciativa para reducir de forma gradual la jornada laboral del 48 a 40 horas para 2030.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO