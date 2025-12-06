Suman más de mil 500 firmas para exigir la construcción o rehabilitación de un dren pluvial

MADERO, TAMAULIPAS.- Vecinos del fraccionamiento La Antigua informaron que en apenas ocho días han reunido más de mil 500 firmas para solicitar la edificación o rehabilitación de un dren pluvial que permita evitar afectaciones durante la temporada de lluvias.

La colecta inició el miércoles 26 de noviembre y se realiza de manera presencial, sin pedir documentos oficiales, apelando únicamente a la veracidad ciudadana, informó Carlos Alberto Lira Lozano, administrador de la Junta Vecinal de Mejoras de La Antigua.

“La gente está deseosa de participar y de que se le escuche”, dijo

Los habitantes comparten que la respuesta es mayor a la esperada y que cada día se suman más personas. “Creímos que sería más lento, pero las firmas no dejan de llegar”.

Las firmas, dijo que son recabadas entre estudiantes del CEBTis 103, del Cbta 12 , además de automovilistas, peatones y motociclistas que circulan por la avenida Camino al Arenal así como residentes del sector.

La iniciativa ya comenzó a replicarse en colonias como La Borreguera, el fraccionamiento 18 de Marzo y áreas aledañas al plantel 103, donde vecinos también iniciaron copias del formato para sumar apoyo a la petición.

Por José Luis Rodríguez Castro La Razón