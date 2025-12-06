Vinculan a proceso a 5 por robo de fibra óptica

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Cinco sujetos fueron vinculados a proceso por robo simple agravado, perpetrado en una colonia de Tampico.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dio a conocer que, derivado de las acciones jurídicas realizadas por el Agente del Ministerio Público, fueron vinculados a proceso Samuel «P», Juan «V», Erik Alberto «M», Antonio Misraim «H» y Gael Dario «B» por ese delito.

Dictó la medida un juez de control luego de que el representante social presentó elementos que implican a los imputados en los hechos registrados el pasado 25 de noviembre.

Fueron detenidos tras sustraer cableado de alta capacidad, en este caso fibra óptica, en la colonia Morelos del municipio porteño.

Los imputados permanecerán en prisión preventiva justificada, según lo establecido por la autoridad judicial.

Además fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

