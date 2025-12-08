Atienden a mil tampiqueños con programa dental gratuito “Mil pacientes, mil sonrisas”

La alcaldesa agradeció el apoyo de la Facultad de Odontología de la UAT, encabezada por Rogelio Oliver Parra, así como al rector de la institución, Dámaso Anaya Alvarado.

TAMPICO, TAM.- Tampico alcanzó este lunes un nuevo registro en su programa municipal de salud bucal “Mil pacientes, mil sonrisas”, con el que el gobierno encabezado por Mónica Villarreal Anaya busca mejorar la atención odontológica de la población.

La alcaldesa agradeció el apoyo de la Facultad de Odontología de la UAT, encabezada por Rogelio Oliver Parra, así como al rector de la institución, Dámaso Anaya Alvarado.

El director de la Facultad dijo que desde noviembre de 2024 mantienen el compromiso con Tampico mediante un convenio único en el país: “Sonrisas de Bienestar”, totalmente gratuito.

Se han realizado más de 8 mil procedimientos desde limpiezas hasta placas totales, siempre con calidad y respaldo tecnológico.

Por su parte, el secretario de Bienestar Social, Omar Fabri Flores, invitó a la ciudadanía a aprovechar los servicios dentales gratuitos disponibles en la ciudad e indicó que se han sumado procedimientos más avanzados para ampliar la cobertura y la calidad de la atención.

El festejo también incluyó un pastel para celebrar los mil pacientes atendidos y, de paso, el cumpleaños del propio funcionario municipal.

María Concepción Pérez, paciente número mil, agradeció el beneficio recibido. Actualmente Tampico cuenta con cinco consultorios dentales, además de una Unidad Móvil que desde hoy opera en el Tamul Tamaulipas, el CECODIAT de la colonia Morelos y por las tardes en las instalaciones del DIF.

Por Cynthia Gallardo

La Razón