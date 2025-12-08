Chocan otra patrulla de Tránsito Altamira

El reporte de la Oficial de Guardia, Matilde Varela Pérez, señala que el choque se debió a que uno de los conductores no guardó la distancia reglamentaria

ALTAMIRA, TAM.- La patrulla adscrita al área de peritos de la Dirección de Tránsito de Altamira resultó con daños materiales tras verse involucrada en un accidente vehicular.

El accidente ocurrió sobre la Avenida de la Industria durante la noche del domingo y la dependencia informó que se logró resolver mediante un acuerdo entre las aseguradoras de las partes involucradas.

El percance ocurrió aproximadamente a las 21:30 horas, en la Avenida de la Industria, en el tramo de sur a norte, justo frente al Fraccionamiento Náutico Residencial.

Un automóvil Nissan Tsuru, color guinda, modelo 2010, con placas XBY024D de Tamaulipas, manejado porJorge Alberto N, de 51 años de edad, se impactó con una camioneta Nissan Frontier, color blanco, modelo 2024, con placas WA1785C de Tamaulipas. El conductor fue identificado como José Raúl N, de 30 años de edad.

La Dirección de Tránsito confirmó que la patrulla pertenece al área de peritos y que, al existir arreglos entre las empresas de seguro, el conflicto legal quedó resuelto en el lugar.

Es la segunda patrulla de tránsito que resulta dañada en un choque en menos de un mes, el primer percance se registró en la calle Morelos de la zona centro.

En ambos casos, la delegación afirmó que los responsables fueron los particulares y no los elementos a cargo de las unidades.

Por Oscar Figueroa

La Razón