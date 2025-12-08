Dejaron sin agua a 175 mil habitantes de Altamira

El corte, que afectó a 158 colonias y sectores, se extendió por aproximadamente diez horas durante el lunes, lo que paralizó la operación del complejo que suministra agua al 70 por ciento de la zona urbana del municipio

ALTAMIRA, TAM.- A un total de 175 mil habitantes de Altamira, les suspendieron del servicio de agua potable por trabajos de interconexión eléctrica realizados por la Comisión Federal de Electricidad en la planta potabilizadora DUPORT.

El corte, que afectó a 158 colonias y sectores, se extendió por aproximadamente diez horas durante el lunes, lo que paralizó la operación del complejo que suministra agua al 70 por ciento de la zona urbana del municipio.

El titular de la Comapa Altamira, Gabriel Arcos Espinosa, señaló que los trabajos de interconexión en la instalación eléctrica comenzaron a las 08:00 horas del lunes 8 de diciembre y concluyeron alrededor de las 18:00 horas del mismo día.

El servicio de agua potable y la presión se normalizará de forma gradual entre las 6 de la tarde del lunes y la medianoche del martes 9 de diciembre.

La planta potabilizadora DUPORT abastece a alrededor del setenta por ciento de la zona urbana de Altamira, razón por la cual la interrupción de la CFE provocó la afectación masiva.

Entre los sectores afectados fueron; 20 de Noviembre, Adolfo López Mateos, Ampliación Adolfo López Mateos, Alameda, Alejandro Briones, León F. Gual, Emilio Portes Gil, Independencia, Lázaro Cárdenas, Los Presidentes, Los Laureles, Los Mangos, Venustiano Carranza, Melchor Ocampo, Monterrey, Felipe Carrillo Puerto, La Joya, Francisco Villa, Industrial Guerrero, Las Blancas, Los Pinos, Magdaleno Aguilar, Electricistas, La Unión, Los Encinos, Primavera Norte, Santo Domingo, Valle Verde, y Revolución Obrera, entre otros.

Por Oscar Figueroa

La Razón