El salario mínimo subirá en 2026, pero tu sueldo no aumentará por esta razón

El salario mínimo subirá en 2026, pero tu sueldo no aumentará automáticamente. La LFT y Conasami explican por qué este ajuste no aplica a todos.

Cada fin de año, el anuncio del salario mínimo en México genera dudas entre los trabajadores que no ven cambios en su recibo de nómina. Aunque el monto oficial aumenta, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece lineamientos específicos que determinan cómo deben ajustarse el sueldo.

Aunque podría parecer lógico que todos los sueldos suban cuando aumenta el salario mínimo, en realidad no pasa así. Esto se debe a la forma en que la LFT define el salario mínimo y a cómo las empresas organizan sus estructuras de pago.

¿Cuánto aumentó el salario mínimo?

El pasado 3 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que, en acuerdo con el sector obrero y empresarial, el salario mínimo general tendrá un incremento del 13% a partir del 1 de enero de 2026.

En la mayor parte del país, el salario mínimo pasará de 315.04 pesos diarios a 9 mil 582.47 pesos mensuales.

En la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento será del 5%, alcanzando 440.87 pesos diarios, equivalentes a 13 mil 409.80 pesos mensuales.

Sin embargo, este aumento no se traslada automáticamente a todos los trabajadores, sino sólo a quienes están en los rangos salariales más bajos.

¿Por qué mi sueldo no sube si el mínimo aumentó?

Existen tres razones principales por las que el aumento al salario mínimo no impacta de forma directa a quienes ya perciben un sueldo superior:

1. La ley no obliga a subir salarios por encima del mínimo

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que ningún trabajador puede ganar por debajo del salario mínimo, pero no obliga a las empresas a ajustar salarios que ya se encuentran por encima de este.

Los sueldos superiores al mínimo se fijan con base en:

Contratos individuales o colectivos

Tabuladores internos

Antigüedad y experiencia

Evaluaciones de desempeño

Políticas salariales internas

Por lo tanto, el aumento al salario mínimo no modifica estos acuerdos ni genera un aumento automático en los sueldos contractuales.

2. Las empresas no están obligadas a aumentar sueldos por decreto

Las empresas mexicanas estructuran sus escalas salariales con base en su presupuesto, productividad, resultados financieros y políticas internas. A menos que haya una revisión salarial programada o una negociación contractual, el resto de la plantilla no recibe un ajuste automático.

Cuando se publica el nuevo salario mínimo, las empresas únicamente están obligadas a corregir los sueldos que queden por debajo del nuevo piso legal. El resto de la estructura salarial se mantiene sin cambios, salvo decisión voluntaria del empleador.

3. No existe un “efecto dominó” legal

En México, no existe un mecanismo legal que obligue a subir toda la estructura salarial cuando se incrementa el salario mínimo. Aunque este aumento busca recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, no garantiza mejoras automáticas para quienes ganan más del mínimo.

Esto ha generado una creciente distancia entre los sueldos más bajos (que sí aumentan) y los sueldos medios o profesionales, que pueden mantenerse sin cambios por años si no hay revisiones internas.

¿A quiénes sí beneficia el aumento al salario mínimo?

El incremento anunciado por Conasami aplica de forma inmediata a las siguientes personas trabajadoras:

Quienes ganan exactamente un salario mínimo.

Quienes estaban por debajo del salario mínimo

Quienes tienen contratos vinculados al salario mínimo (como ocurre en algunos sindicatos).

Quienes trabajan en esquemas informales donde el pago diario se calcula en función del mínimo vigente.

¿Las empresas deben aumentar los sueldos cada año?

No. La Ley Federal del Trabajo no obliga a un aumento anual de salarios para trabajadores que ya ganan más que el mínimo. En esos casos, los ajustes dependen de:

Revisiones contractuales

Políticas internas de compensación

Desempeño individual o colectivo

Negociaciones sindicales (si aplica)

Condiciones financieras de la empresa

Es decir, el incremento al salario mínimo es una medida de protección al ingreso más bajo, pero no representa un beneficio generalizado para toda la plantilla.

El salario mínimo sube cada año porque así lo determina el gobierno de México para garantizar un ingreso base digno. Pero si un trabajador ya gana por encima de ese umbral, su sueldo no aumentará automáticamente en 2026. Cualquier ajuste dependerá de políticas internas, contratos específicos o negociaciones individuales.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR