Estas son las series y películas de HBO que llegarían a Netflix tras la compra de Warner Bros

Franquicias como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y todo el Universo DC están contempladas en el acuerdo

El pasado viernes 5 de diciembre la famosa empresa de streaming Netflix se convirtió en tendencia mundial tras anunciar de manera oficial la adquisición de Warner Bros. Entertainment Inc. una de las compañías de entretenimiento más importantes de todos los tiempos.

A través de una publicación compartida en sus redes sociales Netflix difundió la noticia junto con un comunicado en el cual se pueden leer todos los detalles de la compra, la cual no solamente incluye los estudios de cine y televisión de Warner, si no también las plataformas de streaming de HBO Max y HBO.

El anunció atrajo la atención de miles de fanáticos, pues abrió la posibilidad de que las películas y series más emblemáticas de Warner Bros que se encontraban disponibles en dichas plataformas ahora pasen a formar parte del catalogó de Netflix, el cual se ampliaría de forma bastante considerable tras la compra.

¿Qué películas de HBO podrían llegar a Netflix?

De manera oficial, Netflix dio a conocer que el acuerdo incluye la incorporación de franquicias como The Big Bang Theory, Los Soprano, Juego de Tronos, El Mago de Oz y todo el Universo DC con personajes como Batman, Joker, Superman, Flash, y Wonder Woman a su portafolio.

Sin embargo, tras la adquisición HBO Max y HBO todas las producciones originales de dichas plataformas también podrían pasar a formar parte el catalogo de Netflix, entre las cuales destacan títulos como Euphoria, The Last of Us, House of the Dragon e incluso la recién estrenada It: Welcome to Derry.

Pero la lista no termina ahí, pues resulta que Warner Bros es dueña de otras importantes franquicias como El Señor de los Anillos, Mad Max, Dune, Matrix, Barbie y Harry Potter, por lo que las cintas de dichas sagas pasarían a formar parte de su catalogo, incluyendo también aquellas producciones que aún no han sido estrenadas pero que ya fueron anunciadas tal y como es el caso de la serie original que HBO esta desarrollando sobre el mundo mágico de Hogwarts.

Finalmente pero no menos importante, la compra de Warner Bros también le daría a Netflix la oportunidad de incorporar a su plataforma todo el contenido de Discovery así como las películas y programas animados de Adult Swim y Cartoon Network, entre los cuales resaltan series como «Adventure Time» y «Rick and Morty».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO