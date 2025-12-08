Esto fue lo más buscado en Google por los mexicanos en 2025

A través del Año en Búsquedas 2025, Google hizo un listado de lo más buscado por medio de una clasificación Top 10, acomodados en diferentes categorías

A punto de terminar este 2025, Google recopiló todo lo que los mexicanos buscaron a lo largo del año, destacando algunos personajes y eventos sobre las millones de consultas que la gigante tecnológica realiza por minuto. En esta mitad de la década del 2020, hubo varios decesos de famosos que fueron tendencia.

A través del Año en Búsquedas 2025, Google hizo un listado de lo más buscado por medio de una clasificación Top 10, acomodados en diferentes categorías, entre ellas por personas, in memoriam, momentos virales y lo más buscado durante el año corriente.

Google es el principal motor de búsqueda por Internet para satisfacer a los cerca de 5,650,000,000 de usuarios que navegan en la red digital, por lo cual se estima que el buscador más famoso del mundo procesa entre 8 mil 500 millones y 16 mil 400 millones de búsquedas al día.

¿Qué fue lo que más buscaron los mexicanos en Google en 2025?

De acuerdo con el listado de Google, los mexicanos tuvieron en los primeros lugares del top 10 todo lo relacionado con el deporte, particularmente en el futbol, pero se colocó un elemento que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, el recién lanzado asistente virtual de Google, Gemini.

Mundial de Clubes.

Gemini.

Copa Oro.

Copa Mundial de Futbol Sub-20.

Champions League

Para la segunda parte del listado que cierra el top 10 de lo que más se buscó en México a través de Google figuraron:

Beca Rita Cetina.

Deepseek.

iPhone 17.

Paquita la del Barrio.

Canelo vs Crawford.

¿Ozzy Osbourne, Mundial 2026 y el cometa 3I Atlas fueron de lo más buscado?

En la categoría In Memoriam, Paquita la del Barrio fue la celebridad que más fue buscada tras su muerte a principios de 2025, el pasado 17 de febrero. Fue seguida de Ozzy Osbourne, el ex vocalista de Black Sabbath, acaecido el 22 de julio. El listado de las personalidades fallecidas que más buscaron en México quedó:

Paquita la del Barrio.

Ozzy Osbourne.

Papa Francisco.

Charlie Kirk.

Diogo Jota.

Michelle Trachtenberg.

Leo Dan.

Carlos Manzo.

Tongolele.

Hulk Hogan.

Tanto el Mundial 2026 de la FIFA así como el cometa 3I Atlas no estuvieron dentro del top 10 de lo más buscado en México a través de Google. En cambio entre lo más buscado en el resto de las categorías figuró:

La granja VIP, Labubu, América vs Toluca, Nosferatu, Kendrick Lamar y Florinda Meza.

