Guardia Nacional ofrece sueldo de 22 mil pesos y recluta en la Plaza de Armas de Tampico

TAMPICO, TAM.- La Guardia Nacional, adscrita al 40/o. Batallón con sede en San Luis Potosí, instaló este lunes un módulo de información en el kiosko de la Plaza de Armas de Tampico, donde ofrece vacantes para mujeres y hombres de entre 18 y 29 años 11 meses, con un sueldo aproximado de 22 mil pesos mensuales.

El reclutamiento continuará hoy y mañana.

La corporación busca aspirantes de ambos sexos que cumplan con la estatura mínima 1.56 metros para mujeres y 1.63 para hombres, tatuajes únicamente en zonas no visibles y aptitud física, clínica, odontológica y psicológica.

Se trata de un proceso que, según el personal militar, busca garantizar un perfil completo y operativo.

La documentación requerida incluye acta de nacimiento, CURP, INE, Constancia de Situación Fiscal y RFC, certificado de estudios de nivel secundaria, pre cartilla o cartilla liberada, antecedentes no penales, comprobante de domicilio y dos fotografías tamaño infantil a color con fondo blanco.

Todos los documentos deben tener una antigüedad no mayor a tres meses.

Para mayor información se habilitaron los teléfonos 812 892 70 96 y 481 157 19 66.

Mañana martes 9 de diciembre, a la una de la tarde, saldrá desde la Plaza de Armas una unidad rumbo a San Luis Potosí con las personas interesadas en integrarse a la Guardia Nacional.

Por Cynthia Gallardo

La Razón