Incendio afectó rancho en Altamira

La rápida intervención de los bomberos municipales, ayudó para que los daños fueran menores y no se reportaron personas lesionadas.

ALTAMIRA, TAM.- El incendio de un pastizal afectó a un rancho de Altamira, informó la directora de Protección Civil, María Luisa Cuevas Rivera.

“Tuvimos una llamada donde nos avisa un ciudadano de la zona ejidal donde señaló que alguien pasó y prendió un pastizal, alcanzó un rancho”.

Precisó que la rápida intervención de los bomberos municipales, ayudó para que los daños fueran menores y no se reportaron personas lesionadas.

“Gracias a Dios no hubo nada que lamentar, los bomberos llegaron a tiempo, esto ocurrió en la zona norte”.

Recomendó a los automovilistas no arrojar colillas de cigarros a orillas de carretera, al ser un factor para que se presenten incendios de pastizal que fácilmente se salen de control.

“Hay que tener precaución, a veces se tira el cigarro y nos damos cuenta que la hierba está seca y el efecto lupa hay que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando la hierba está alta”.

María Luisa Cuevas Rivera, agregó que es el

único incidente que ha tenido la dependencia en los últimos días, “no hemos tenido grandes situaciones, lo que sí queremos es mantener la atención”.

Hasta el momento se desconoce si el incendio en el rancho fue intencional o se trató de un accidente.

A mediados de año, los bomberos municipales detectaron a un grupo de jóvenes que andaban en motos dedicados al incendio de lotes baldíos, varios de ellos se salieron de control y por tal motivo se solicitó el apoyo de la Guardia Estatal, sin embargo no lograron capturarlos.

Por Oscar Figueroa

La Razón