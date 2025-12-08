Miss Jamaica empeora y será trasladada a su país con fractura y hemorragia intracraneal

Todo parece indicar que Gabrielle Henry podrá volver a su país natal, pero seguirá en constante vigilancia médica y todos los gastos Irán por parte de Miss Universo

Continúan las actualizaciones médicas alrededor del estado de salud de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quién volverá a su país natal, pero únicamente para continuar con los cuidados necesarios debido a las terribles consecuencias que sufrió después de una caída durante el certamen de belleza Miss Universo realizado en Tailandia durante este mes de noviembre de 2025.

A través de la organización del certamen de belleza se dio a conocer que Henry realizaba una caminata en la competencia cuando se cayó, resultando en una hemorragia intracraneal con pérdida de la conciencia, además de otras tantas heridas que la mantienen en cuidados intensivos desde el momento del incidente.

“Dr. Henry sufrió una caída grave a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata durante la competencia preliminar, ocasionando una hemorragia intracraneal con pérdida de la consciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas”

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Miss Jamaica?

A través de un comunicado de Miss Universo que se divulgó este 8 de diciembre de 2025, confirmaron que Miss Jamaica será acompañada por un equipo médico hasta un hospital mucho más cerca de su lugar de origen, donde tiene que continuar con vigilancia continua por parte de personas especializadas en el tema.

“En los próximos días será acompañada por un equipo médico completo y será trasladada directamente al hospital para continuar con su tratamiento y proceso de recuperación”, se puede leer en el comunicado a la opinión pública

En este sentido dieron a conocer que la organización está cubriendo todos los gastos médicos, hospitalarios y de rehabilitación para Gabrielle Henry, además de que serán los responsables de pagar el cargo de el vuelo de repatriación médica, además de que seguirán cubriendo todos los gastos necesarios que deriven del accidente que sucedió en sus pasarelas.

En cuanto a la familia de Miss Jamaica, se sabe también que fue Miss Universo quienes cubrieron los costos de alojamiento y de manutención para la madre y para la hermana de Henry, pero estos ya no correrán por su cuenta una vez que lleguen a su país natal, A diferencia de los necesarios para pagar todo alrededor de la recuperación médica de la modelo.

¿Qué le pasó a Miss Jamaica?

El accidente de Miss Jamaica en Miss Universo fue una fuerte caída desde el escenario durante la competencia preliminar de la edición de 2025 en Bangkok, Tailandia. La representante, Dra. Gabrielle Henry, sufrió el percance al finalizar su pasarela en traje de noche, cuando cayó por una abertura del escenario.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO