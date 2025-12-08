Por esta razón a los gatos les encantan las cajas de cartón

Descubre por qué los gatos aman las cajas de cartón; un instinto evolutivo ligado a su supervivencia y hábitos de caza.

Los gatos sienten una atracción especial por las cajas de cartón, y este comportamiento va más allá de lo que parece. Su origen es evolutivo, ligado a la supervivencia, al camuflaje y a sus hábitos de caza.

¿Por qué los gatos se esconden dentro de cajas?

En la naturaleza, los felinos buscan refugios cerrados y estrechos para mantenerse a salvo de depredadores y vigilar a sus presas sin ser detectados. Este patrón de conducta sigue presente en los gatos domésticos.

Como señala Stephen Zawistowski, asesor científico de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA), las cajas representan “un lugar de seguridad”.

Al esconderse dentro de una caja, el gato se siente protegido y en control. Desde ese lugar cerrado puede observar su entorno sin exponerse, lo que reduce significativamente su ansiedad.

La etóloga Elena Carloni, de la Universidad de Bolonia, afirma que este tipo de espacios ayudan a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mejorando así la calidad de vida del animal.

¿Cómo beneficia el cartón a los gatos?

Una investigación realizada por la Universidad de Utrecht respalda esta teoría. En el estudio, se analizó el comportamiento de gatos recién ingresados a refugios.

Aquellos que tenían acceso a una caja mostraron una adaptación más rápida y un comportamiento más tranquilo a partir del tercer día, en comparación con los que no contaban con ese recurso.

Además de su función como refugio, las cajas también cumplen un papel clave en el juego y la estimulación mental.

Los gatos son depredadores por naturaleza, y utilizan las cajas como escondites desde donde lanzan emboscadas a juguetes, otros animales o personas. Este tipo de actividad estimula su instinto cazador y los mantiene activos, física y mentalmente.

¿Qué tiene el cartón que los atrae?

Más allá de la forma de las cajas, el material en sí también es relevante. El cartón tiene propiedades térmicas que lo convierten en un excelente aislante. Esto es especialmente útil para los gatos, que buscan lugares cálidos y acogedores para descansar.

La textura del cartón también es ideal para que afilen sus uñas. De forma instintiva, los gatos arañan superficies para mantener sus garras en buen estado, marcar territorio y liberar estrés. En este contexto, una caja de cartón actúa como un rascador improvisado y atractivo.

Por otro lado, morder o rasgar el cartón es una forma de liberar energía acumulada. National Geographic señala que esta conducta está relacionada con el deseo felino de manipular objetos y mantener la mente ocupada, sobre todo en ambientes donde no hay muchos estímulos.

En situaciones de estrés o cambio, como mudanzas o la llegada de una nueva mascota al hogar, las cajas proporcionan un espacio neutral y seguro.

Para gatos más tímidos o con poca tolerancia al contacto constante, este tipo de refugios ofrece una válvula de escape frente a estímulos excesivos.

Las cajas ayudan a modular la relación del gato con su entorno, dándole la opción de retirarse cuando lo necesita. Esto refuerza su sensación de autonomía, un aspecto clave para su bienestar emocional.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR