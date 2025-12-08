Precio promedio de la gasolina regular está en 23.58 pesos: Profeco

La dependencia presentó además recomendaciones de consumo y herramientas para identificar precios actualizados en todo el país

César Iván Escalante Ruiz, procurador Federal del Consumidor, indicó que, en la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, el precio promedio nacional al 5 de diciembre es de 23.58 pesos por litro de gasolina regular.

En la conferencia de prensa, dijo que en el monitoreo se ubicó, con precios justos, una estación de Pemex en Altamira, Tamaulipas, con un costo de 23.19 pesos.

“Aquí, en cada una de las regiones, menos de 24 pesos, y en ningún caso el margen de ganancia superior a los dos pesos. A todas estas estaciones les vamos a poner una palomita”, afirmó. Sin embargo, señaló que hay concesionarios que siguen elevando los precios.

“Esta Oxxo Gas Querétaro con 24.99, aquí las más caras por región; y tenemos identificada en Cancún, Quintana Roo, que maneja un margen de ganancia de 3.08 pesos. A esta le vamos a poner un tache”, apuntó.

Comentó que el estudio completo de las estaciones monitoreadas puede consultarse en la página de internet de Profeco, así como un mapa virtual actualizado diariamente para identificar los precios de las estaciones más cercanas a las casas o centros de trabajo.

