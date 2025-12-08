“Tamaulipas ya merece ser gobernado por una mujer”: Consejera del INE lanza llamado rumbo a 2026

Carla Humphrey Jordán reconoció avances como la llegada de la primera presidenta de la República y las 13 gobernadoras en funciones

TAMPICO, TAM.- “Es tiempo de que Tamaulipas sea gobernado por una mujer”, afirmó Carla Astrid Humphrey Jordán, consejera electoral del INE, al advertir que el país aún arrastra rezagos en la participación política femenina.

Recordó que en el próximo proceso electoral para finales de 2026 se renovarán 17 gubernaturas, de las cuales al menos nueve deberán ser encabezadas por mujeres, lo que abre la puerta para que esta entidad figure entre ellas.

La Consejera expresó que Tamaulipas forma parte de las 15 entidades donde nunca ha habido una gobernadora, pese a que la paridad es una obligación constitucional.

Señaló que mientras a nivel municipal lo ideal sería un 50% de alcaldesas, el promedio nacional apenas llega al 30%, y en el gabinete estatal solo cinco secretarías están encabezadas por mujeres.

Dijo que el INE estableció criterios de competitividad para evitar que las candidatas sean enviadas a posiciones sin posibilidades reales de triunfo.

Humphrey Jordán reconoció avances como la llegada de la primera presidenta de la República y las 13 gobernadoras en funciones; sin embargo, consideró que la violencia política en razón de género sigue frenando el ascenso femenino, principalmente desde los propios partidos.

Recordó que la Ley 8 de 8 exige sentencias firmes contra agresores en un país donde la impunidad supera el 90%, e insistió en fortalecer mecanismos como el voto electrónico.

La consejera también llamó a reducir la brecha de participación entre jóvenes de 18 años, el sector que menos vota, pese a ser dijo “el presente del país”.

Su postura fue expuesta durante el foro “Diálogo Estratégico: 35 años forjando legado y futuro”, organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa del sur de Tamaulipas en el marco del aniversario de este organismo.

Por Cynthia Gallardo

La Razón