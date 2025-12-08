VIDEO: Cazzu revela que tuvo una experiencia paranormal en México

Cazzu compartió una experiencia paranormal que vivió cuando se quedó en un hotel durante su estancia en México. Esto fue lo que le pasó.

Cazzu sorprendió recientemente a sus seguidores al contar una experiencia paranormal que vivió durante su estadía en un hotel en México.

La artista argentina compartió lo ocurrido en un video que pronto se volvió viral, generando diversas reacciones entre sus fanáticos en redes sociales.

La experiencia paranormal que vivió Cazzu

El suceso tuvo lugar mientras Cazzu se encontraba en su gira Latinaje por México. Luego de una larga jornada de trabajo, decidió descansar en su habitación de hotel sin imaginar que esa noche sería muy distinta a cualquier otra.

El episodio fue compartido durante una entrevista con el medio La Mega, donde Cazzu relató el momento con lujo de detalle.

“Estaba a punto de dormirme, todo marchaba normal, y de repente me abrieron las cortinas… ¡yo estaba totalmente sola!”, contó la cantante con evidente asombro.

Lo más inquietante del relato es que, como explicó Cazzu, las cortinas no eran manuales, sino que funcionaban con un sistema eléctrico.

Es decir, era necesario presionar un botón para abrirlas. Esto hizo que la situación resultara aún más misteriosa.

“Incluso había dejado una lucecita prendida y de repente estaba todo apagado”.

Ante lo ocurrido, decidió buscar compañía. Llamó a su compañero de shows, conocido como ‘Titi’, para que la acompañara.

Sin embargo, lo que parecía ser solo un susto se repitió incluso con otra persona presente en la habitación.

“Las cortinas se volvieron a mover”, explicó. Fue entonces cuando ‘Titi’ decidió rezar antes de intentar dormir otra vez.

En medio de esa noche confusa, Cazzu recibió un mensaje inesperado que la dejo aún más impactada.

“Pum… me llega un mensaje de una amiga mía que tiene ahí unos poderes locos y me dijo: ‘¿Está todo bien?’, y yo… ‘Ayuda’”, relató.

El hecho de no encontrar una explicación lógica a lo ocurrido llevó a muchos a pensar que se trató de una manifestación fuera de lo común.

Aunque Cazzu no aseguró haber visto nada, dejó claro que sintió una presencia y que la situación la descolocó por completo.

Los fans no tardaron en reaccionar con teorías y bromas

Una vez que el video se difundió, las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías. Algunos fans lo tomaron con humor, mientras que otros trataron de buscar explicaciones.

“Las brujerías de Ángela”.

“Era el duende de Nodal molestando por ahí”.

“Estoy segura que la experiencia paranormal más grande de Cazzu fue estar con Nodal”.

“Era Ángela, estoy segura”.

“Y nunca te asustaste despertar y ver a Nodal jajaja”.

También hubo quienes destacaron la manera en que la artista contó su historia, resaltando su carisma al relatar un momento tan particular.

Otros sugirieron que quizás el hotel contaba con tecnología que permite programar dispositivos como cortinas, luces y otros elementos de la habitación.

@lamegacolombia @cazzu tranquila en su hotel… y de la nada las cortinas se abren solas 😳💀 Lo más raro: ¡Una amiga con poderes «paranormales» le escribe justo cuando pasa sin tener contexto! Algo sí había en ese cuarto… 👻 #CartelDeLaMega #Cazzu ♬ sonido original – La Mega

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR