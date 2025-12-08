VIDEO: Mujer se enfrenta a sujeto que la amagó con un cuchillo; su novio no la defendió

Peatones y conductores que pasaban por el lugar del incidente intervinieron para evitar el asalto golpeándolo con un casco, puñetazos y hasta patadas

Las cámaras de seguridad de una lavandería captaron el momento en que un hombre amagó a un par de turistas estadounidenses con un puñal, para despojarlos de sus pertenencias, en pleno de centro de la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, en Colombia.

Sin embargo, una de las extranjeras valientemente forcejeó con el hombre, para evitar que le arrebatara su celular, y pese a los jaloneos y manoteos que dio con el sujeto con el puñal, ella no soltó su móvil. Segundo después aparecieron en escena al menos cinco hombres quienes defendieron a la turista, golpeando con cascos, puñetazos y hasta patadas al asaltante.

En el video de casi un minuto de duración, es posible observar cómo diversas peatones y conductores que circulaban por la zona, se unieron para evitar que el delincuente se saliera con la suya.

Por su parte, el individuo de origen estadounidense que acompañaba a la mujer que fue atacada, se mantuvo al margen de la situación en todo momento, sin intentar intervenir para evitar el incidente. Asimismo, al lugar del percance también arribaron diversos sujetos, al parecer cómplices del asaltante, para ayudar a que huyera del lugar antes de que fuera capturado por las autoridades.

#INSEGURIDAD 🚨 La cam/seguridad de una lavandería ubicada en pleno centro de la ciudad de Armenia, registró el aterrador momento por el que pasaron una pareja de turistas estadounidenses cuando un delincuente armado con puñal los abordó y amenazó para quitarles sus pertenencias.… pic.twitter.com/Ye7BxZZUqe — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 7, 2025

¿Qué dicen los usuarios de redes sociales sobre el intento de asalto a extranjeros en Colombia?

Los usuarios de X, antes Twitter, lamentaron la inseguridad que se vive en algunas zonas de Colombia, pero también criticaron el actuar del estadounidense, ya que en ningún momento intentó ayudar a su compañera, quien era agredida por el asaltante:

«Piénsatela dos veces antes de meterte en Colombia, en ese país, el narco es el estado, la delincuencia es el estado y el estado nunca te cuidara de la inseguridad de las calles!!!», «La gente buena somos mas, así que tenemos que defendernos o la delincuencia no se acaba! La policía nunca aparece cuando se necesita!», escribieron en esa plataforma.

Sin embargo, los comentarios no quedaron ahí, los internautas tundieron al hombre que acompañaba a la mujer, ya que nunca hizo nada por protegerla: «La estadounidense evidentemente tiene que cambiar de novio, y comenzar a salir con el del casco, porque cuando el ladrón atacaba a la dama, el novio se escondio y el del casco como principe azul salió a salvarla», «No joda, loco, puedes ser gringo, armenio, ruso, sherpa, galapero, lo que sea, pero, si a tu mujer la está agrediendo un careverga con un cuchillo, tú te enfrentas al hijueputa o la sacas del peligro. ¡No te escurres como una cagarruta!», «Aterrador que su pareja la dejara sola y se escondiera. De no haber sido por los transeúntes seguro ese criminal la mata».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO