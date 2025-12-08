VIDEO: Rosalía sale huyendo de una cucaracha voladora durante una entrevista

El ambiente era de cordialidad y emoción, hasta que un invitado totalmente inesperado irrumpió en el set y la cantante no dudó en salir corriendo

Rosalía se convirtió en el tema viral de las redes sociales por un motivo inesperado, su reacción espontánea y de pánico ante la aparición de una cucaracha voladora durante una entrevista en Brasil. El video del incidente se ha vuelto inmediatamente muy popular, generando miles de comentarios.

El entorno de la entrevista era increíble, con la cantante sentada en una locación especial frente al Cristo Redentor en Río de Janeiro, para hablar de su música y su conexión con el público brasileño mientras compartía set con la cantante portuguesa Carminho, con quien colabora en uno de los temas del álbum.

Rosalía promocionaba su más reciente disco, LUX, que ha resonado profundamente con el público, demostrando que incluso las figuras más icónicas pueden tener miedo a estos indefensos animales. Lo realmente importante es que solo quedó en un gracioso susto y no pasó a mayores.

Rosalía huye por un invitado sorpresa

El ambiente era de cordialidad y emoción, hasta que un invitado totalmente inesperado irrumpió en el set: «¡No, qué miedo, qué miedo!», dijo Rosalía mientras se observa el momento exacto en que una cucaracha voladora aparece en escena. La reacción de la estrella fue inmediata, y completamente natural.

La cantante interrumpió abruptamente la entrevista, llevando su mano a la boca y mostrando una expresión de absoluto terror. Sin dudarlo, la artista se levantó del sillón y se alejó rápidamente de la mesa de la entrevista, huyendo del insecto que revoloteaba cerca.

rosalia huyendo de una cucaracha en mitad de una entrevista 😭 pic.twitter.com/JFadrEZvHW — ٗ (@APALEAPALE) December 8, 2025

A pesar de la adrenalina del momento, Rosalía se disculpa de inmediato con la periodista, explicando que su reacción se debe a que les tiene «mucho miedo a los bichos». La presentadora, por su parte, se une a la risa, reconociendo el temor y comentando que el insecto era, de hecho, «enorme».

¿Cuándo son los conciertos de Rosalía en México?

A pesar del breve susto, la promoción de Rosalía continuó dejando pasar el susto del momento. Mientras tanto los fans mexicanos no pueden de la emoción después de que anunció la llegada a nuestro país. La intérprete catalana anunció recientemente su «LUX Tour 2026», que incluye varias fechas en nuestro país. Los fans mexicanos podrán ver a la artista en vivo en:

15 de agosto: Arena VFG, Guadalajara, Jalisco.

19 de agosto: Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León.

24 y 26 de agosto: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

La venta de boletos ha generado gran expectativa, con una preventa programada para el 10 de diciembre y la venta general el 11 de diciembre. Mientras tanto, el video de la cucaracha seguirá siendo un recordatorio divertido de que, más allá de la fama y los escenarios, la humanidad siempre prevalece.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO