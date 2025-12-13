Accidentes en moto dejan hasta tres jóvenes hospitalizados por semana en Tampico

El directivo dijo que, aunque la cifra de fallecimientos derivados de los percances es mínima, la recurrencia de ingresos hospitalarios por accidentes viales es preocupante.

Hasta tres personas jóvenes por semana son atendidas en el área de urgencias del Hospital de Especialidades Médicas IMSS Bienestar “Carlos Canseco” de Tampico a consecuencia de accidentes de motocicleta, una situación que mantiene en alerta al sector salud y que obliga a reforzar la conciencia vial entre la población; informó Joaquín Juárez Durán, director del nosocomio.

“Principalmente accidentes automovilísticos, vehicular o motos. Tan sólo en la semana tenemos entre uno a tres accidentados por motocicleta y la mayoría son personas jóvenes”

Juárez Durán advirtió que el impacto social es significativo, ya que se trata de un sector clave para la economía y la vida académica de la ciudad, por lo que insistió en la necesidad de respeto y responsabilidad al conducir.

“Lo cual preocupa porque son una población económicamente activa, estudiantes y tenemos que hacer conciencia que en nuestra ciudad ha aumentado el flujo vehicular, más movimiento vial consideramos que se deben de implementar las medidas que coadyuven tanto al conductor como al peatón a un cuidado y respeto mutuo”

Indicó que el Hospital Carlos Canseco cuenta con atención especializada, como cirujano cardiotorácico, dos cirujanos plásticos y otras áreas médicas, lo que permite atender lesiones graves derivadas de estos accidentes.

Finalmente, alertó que durante el periodo vacacional decembrino, con el incremento en el arribo de visitantes, también aumenta el riesgo de accidentes viales, por lo que exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al manejar.

Cynthia Gallardo

La Razón