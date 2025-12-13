Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena; este fue el duro mensaje de A.B. Quintanilla

De origen mexicano, pero nacido en Texas, Abraham Quintanilla impulsó a sus hijos a perseguir una carrera artística llevando la música Tex-Mex a la escena global con Selena y los Dinos

ESTADOS UNIDOS.- El padre de Selena, la reina del Tex-Mex, Abraham Quintanilla falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el también músico, compositor y productor A.B. a través de sus redes sociales.

«Es con un gran pesar en el corazón que les comunico que mi padre falleció hoy», informó junto a la imagen de su padre, la cual acompañó de la canción Cien Años, interpretada por Pedro Infante. A.B. comenzó su carrera musical en la agrupación que formó su padre para él y sus hermanas Selena y Suzette: «Selana y los Dinos».

